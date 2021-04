Al via la campagna 5 per mille della Fondazione Policlinico Gemelli

ROMA (ITALPRESS) – Arrivato anche quest’anno il momento di scegliere a chi destinare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi. E la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS chiede a tutti un aiuto – in questo caso davvero a costo zero – per costruire insieme il futuro delle cure. Un piccolo investimento, che verrà restituito con gli interessi a ciascuno di noi, perchè i progressi della ricerca sono per tutti, come ha ben dimostrato l’esperienza dell’emergenza Covid.

Il concept della campagna 5 per mille del Gemelli è costruito intorno a tanti frammenti di vita, da quella dei pazienti, a quella dei dipendenti che, tutti insieme, come in un grande affresco, contribuiscono a restituire il senso delle mille storie che ogni giorno convergono verso questo grande polo ospedaliero universitario. Il claim della campagna è appunto ‘Il nostro futuro, #insiemè. E anche tanti volti noti hanno deciso di far parte di questa grande squadra, dando il loro amichevole sostegno alla campagna dai loro canali social; tra i primi ad aderire Matilde Gioli, Renato Zero, Lillo e Greg.

L’innovazione, frutto di una ricerca continua, è una delle parole chiave della Fondazione Policlinico Gemelli, che, da qualche anno, è diventata Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). “Anche molta chirurgia oggi non è più di tipo tradizionale – afferma il professor Giovanni Scambia, Ginecologo Oncologo e Direttore Scientifico dell’IRCCS – ma viene effettuata con metodiche innovative tecnologiche di tipo mininvasivo, che vanno dalle tecniche mininvasive classiche, come quelle laparoscopiche, alla chirurgia robotica di frontiera. Tutto ciò è parte integrante della nostra mission, che consiste nello sviluppare tecnologie innovative al servizio del paziente. Il Policlinico Gemelli ogni giorno si prende cura della salute di tante persone ed è ancora in prima linea nella lotta al Covid. Noi facciamo convinti la nostra parte e, ogni giorno, ce la mettiamo tutta. Ma la ricerca ha bisogno di un supporto più ampio; per questo chiediamo di destinare il 5 per mille al Policlinico Gemelli. E’ facile, non costa nulla, ha tanto valore per la salute di tutti noi e ci darebbe un grande aiuto”.

