Al via la campagna solidale “Pet Carpet: Un riciclo da Oscar”





ROMA (ITALPRESS) – Al Circolo Canottieri di Roma ha preso il via la campagna natalizia solidale “Pet Carpet: Un Riciclo da Oscar”. L’iniziativa, giunta alla sua IV edizione e organizzata dall’associazione Pet Carpet, con la sua fondatrice la giornalista Federica Rinaudo, e il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, della Fnovi e in collaborazione con la Polizia di Stato, torna dal 1° dicembre al 10 gennaio a mettere in campo una serie di punti raccolta su Roma per fare in modo che le persone possano donare ciotole, cucce, trasportini dimenticati e tutto quello che può servire agli amici a quattro zampe.

A presentare la campagna, nello storico circolo in Lungotevere Flaminio, la stessa Rinaudo e Giancarlo Magalli che hanno dato vita a uno spettacolo speciale, ricco di momenti musicali, proiezioni, testimonianze e un contest di cortometraggi e libri, sotto la regia di Vittorio Rombolà. Una giuria di giornalisti e personaggi, tra cui la showgirl e ballerina Carmen Russo, il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, l’attrice Emy Bergamo, la cantante Donatella Pandimiglio, la show girl Fanny Cadeo, l’illusionista Eleonora Princess of Magic, le giornaliste tv Francesca Bastone e Valentina Renzopaoli, Riccardo Alemano, direttore Automobile Club Roma, Giovanni Montanaro, direttore dello store Giulius di Saxa Rubra, Francesco Lerede, manager Monge, ha decretato i vincitori del contest. Per la sezione cortometraggi: “Les Chat qui Chantant” realizzato dagli studenti della Scuola Internazionale di Comics e dedicato all’inclusione attraverso due mondi diversi, come un gatto di strada e uno di casa, che alla fine si innamorano; Menzione Speciale per “Odio” di Patrizia Pandolfo con la sua diversa prospettiva sugli animali meno apprezzati: i topolini. Per la sezione libri a salire sul podio: Sara Cicolani con “Le favole di Joy” il barboncino influencer che conquista il web. Applausi e consensi per gli artisti che si sono esibiti: la giovanissima cantante Carol Cadeo, gli attori Claudia Spedaliere e Luca Pennacchioni della Compagnia della Farsa, la ballerina Sarah Raffaella Montedoro, il coro I Fa Diesis Aps, e la compagnia di danza country Routes 57 Line Dance. Durante la serata, resa possibile grazie a realtà leader come gli Store Giulius, l’amico degli animali, la Monge, l’Automobile Club Roma, è stato raccolto tantissimo cibo e accessori ritirati dai volontari di alcune associazioni presenti. Come fare le donazioni di oggetti e alimenti pet? Dal 1 dicembre saranno attivi i punti raccolta presso: Il Circolo Canottieri Roma, gli store Giulius, alcune delegazioni dell’Automobile Club Roma. Per info www.petcarptefestival.it o petcarpetfestival@gmail.com .

mgg/azn