Al via la China International Consumer Products Expo, Italia ospite d’onore con oltre 100 grandi marchi

Si è aperta in Cina, all’Hainan International Convention and Exhibition Center di Haikou (in provincia di Hainan), la China International Consumer Products Expo, la più importante fiera di settore del grande Paese asiatico ideata per favorire l’accesso nel mercato cinese di brand globali di alta fascia. Si concluderà sabato 15 aprile.

Dato il ruolo centrale rivestito dall’Italia nell’edizione di quest’anno – invitata in qualità di Paese ospite d’onore – la Expo rappresenta un’importante vetrina per le aziende italiane interessate a promuovere il Made in Italy nei confronti del pubblico cinese.

La delegazione italiana è guidata da Maria Tripodi, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale del Governo italiano, in visita ufficiale in Cina.

Per convogliare l’eccellenza del Made in Italy direttamente tra le mani dei consumatori cinesi, fornendo al contempo massima visibilità alle aziende italiane di alta fascia, l’Italia ha inaugurato oggi un’area espositiva nazionale, che si compone di due padiglioni che raggruppano oltre 100 brand: un padiglione istituzionale, organizzato da ICE Agenzia in collaborazione con Fondazione Altagamma, e un Padiglione delle imprese, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Cina, in sinergia con l’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese e il Consolato Generale d’Italia a Canton.

I padiglioni offrono alle imprese italiane una piattaforma di spicco tramite cui mostrare il valore e la diversità dell’Italia in una vasta gamma di settori, tra cui macchinari, automotive, gioielleria, moda, lifestyle, food & beverage, healthcare e molto altro ancora.

Il Padiglione delle imprese organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Cina funge da spazio espositivo per 28 brand e aziende presenti fisicamente ad Hainan per interagire in prima persona con l’esigente mercato cinese.

“Il padiglione – sottolineato Paolo Bazzoni, presidente della Camera di commercio italiana in Cina – aggrega la qualità e l’eccellenza del Made in Italy e del lifestyle italiano per promuovere ciò che di meglio l’Italia ha da offrire a un mercato di consumo avanzato come quello cinese. Dietro a ogni brand c’è un’azienda consolidata e leader globale, e dietro ogni azienda c’è innovazione, tecnologia, creatività e stile che vengono riconosciuti come tratti distintivi del Sistema Italia in tutto il mondo. Siamo convinti che le nostre aziende e i nostri brand possano sempre più creare valore per i consumatori di questo importante mercato”.

Il Padiglione della Ccic è situato all’interno dello stand 26 nella Hall 2, che vanta un collegamento diretto con l’ingresso principale. Si estende su 260 mq e consta di 3 parti: un’area reception, un’area espositiva e un’area seminari.

Nell’area espositiva le aziende associate riunite dalla Camera di commercio italiana in Cina espongono prodotti italiani di alta fascia in stand personalizzati, mostrando al pubblico cinese il valore duraturo del Made in Italy.

All’interno dell’area seminari, invece, sono in programma oltre 25 presentazioni aziendali, 10 masterclass e 4 seminari, che offriranno ai visitatori un’esperienza unica e diretta dei connotati qualitativi che da sempre contraddistinguono i prodotti italiani agli occhi dei consumatori di tutto il mondo.

Il Padiglione delle imprese della Ccic è stato allestito da BolognaFiere (BF), operatore fieristico internazionale di prim’ordine a livello globale.

La Camera di commercio italiana in Cina è l’unica associazione imprenditoriale riconosciuta sia dal Governo Italiano (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) che dalla Repubblica Popolare Cinese (Ministero degli Affari Civili) che mira a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane e a promuovere il “Made in Italy” nella Repubblica popolare cinese. La CCIC è membro di Assocamerestero, l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, una rete di 84 Camere localizzate in 61 Paesi del mondo.