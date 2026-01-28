Al via la missione ufficiale di Mattarella negli Emirati Arabi: “amicizia e collaborazione”

Roma, 28 gen. (askanews) – “La ringrazio molto dell’accoglienza che lei sta riservando a me e alla delegazione che mi accompagna con questo spirito di amicizia tra i nostri paesi. Sono lietissimo di restituire la visita che lei ha fatto un anno fa a Roma, una visita graditissima e molto importante perl’Italia che ha lasciato grandi segni concreti della nostra collaborazione. Devo confidarle che sono tornato molto spesso col pensiero al nostro colloquio a Roma e alla saggezza delle sue considerazioni”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inconytrando ad Abu Dhabi, il Presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed al Nahyan, primo appuntamento della sua visita nel Golfo: prima visita negli Emirati Arabi di un capo di Stato italiano.

“E’ un piacere – è stata l’accoglienza di Mattarella da parte di bin Zayed- darle il benvenuto dopo l’incontro dello scorso anno a Roma. ricordo ancora l’eccezionale ospitalità ricevuta durante la mia visita nel vostro paese amico, sono fiducioso che questa visita darà un forte impulso alle relazioni bilaterali nell’ambito del partenariato strategico. Le nostre relazioni, iniziate nel 1971, hanno registrato un andamento ascendente che riflette la profondità dei nostri legami storici, questo sottolinea il nostro impegno comune ad aprire nuovi orizzonti per una cooperazione costruttiva basata sulla fiducia, sul rispetto, negli interessi comuni, che soddisferà le aspirazioni dei nostri paesi e dei nostri popoli”.

“Sono numerose – ha sottolineato ancora il pressidente arabo- le aree di cooperazione tra Emirati Arabi Uniti e Italia che aprono la strada a un futuro promettente per le nostre relazioni bilaterali e queste aree contribuiscono a rafforzare il nostro attuale partenariato strategico a beneficio di entrambi i popoli, specialmente nel settore degli investimenti in economia, tecnologia avanzata, intelligenza artificiale. Noi Emirati intendiamo rafforzare queste relazioni e siamo fiduciosi che il vostro paese amico condivida questo impegno con noi”.

Nel pomeriggio, Mattarella si recherà al Museo Nazionale Zayed, nel cuore del Saadiyat Cultural District, dedicato alla figura del padre fondatore degli Emirati, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Ad accoglierlo sarà il presidente del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi, Mohamed Khalifa Al Mubarak. Successivamente Mattarella visiterà la Casa della Famiglia Abramitica, monumento simbolo dell’amicizia tra le fedi, dove sorgono la Chiesa di San Francesco d’Assisi, la Sinagoga Moses Ben Maimon e la Moschea Ahmed El-Tayeb e, quindi, il Museo Louvre di Abu Dhabi.Prima di partire in serata per Dubai, il presidente Mattarella incontrerà i rappresentanti italiani del mondo accademico e scientifico presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia.