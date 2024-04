Al via la nuova Elite Lounge di Intesa: opportunità per 26 Pmi

E’ partita la nuova edizione dell’Elite Lounge di Intesa Sanpaolo organizzata dal gruppo bancario ed Elite, l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Il programma, giunto alla sesta edizione, punta ad accompagnare le Pmi nel consolidamento dei propri piani di sviluppo attraverso percorsi di formazione e consulenza, per facilitare l’accesso delle imprese al mercato dei capitali. Le 26 Pmi selezionate e inserite nella nuova Lounge provengono da tutta Italia ed appartengono a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia nazionale tra cui l’agroalimentare, l’edilizia, il settore energetico e quello farmaceutico. “L’iniziativa delle Lounge rafforza la strategia di intervento di Intesa Sanpaolo a sostegno del tessuto imprenditoriale del Paese, nella logica di accompagnare le Pmi in percorsi di crescita”, afferma Anna Roscio, executive director sales&marketing imprese Intesa Sanpaolo. “Ci piace dire che abbiamo oltre duemila sedi nel mondo, perché Elite è dove sono i nostri clienti. Fare impresa è una missione appassionante, ricca di sfide, successi e tante complessità da prevedere, affrontare e trasformare in opportunità”, evidenzia Marta Testi, amministratrice delegata di Elite-gruppo Euronext.