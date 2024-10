Al via la produzione dei primi pneumatici a marchio Prometeon

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Prometeon Tyre Group – leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di pneumatici per i settori Industrial, Agro e OTR – ha presentato oggi i suoi primi pneumatici della Serie 02 a marchio Prometeon destinati ai principali mercati europei e alla Turchia. Il lancio in Turchia segna il debutto del marchio Prometeon come brand prodotto sul mercato europeo e turco, proseguendo l’espansione iniziata con la produzione e distribuzione degli pneumatici Serie 02, in Egitto, destinati ai mercati dell’Africa e del Medio Oriente. Il passaggio al nuovo brand di prodotto sarà graduale anche in Europa e Turchia, con la disponibilità della nuova linea R02, sviluppata per applicazioni regionali, a partire dal mese di ottobre. Il lancio è stato celebrato con un evento di grande rilievo, che ha visto la partecipazione di oltre 400 ospiti, tra clienti e giornalisti da tutta Europa. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare lo stabilimento di Izmit, esplorare le meraviglie della storica Istanbul e vivere un’esperienza unica all’Istanbul Park Circuit, provando i truck equipaggiati con pneumatici Prometeon sia su pista sia off-road. Alla guida, piloti professionisti con cui Prometeon collabora nelle competizioni sportive, tra cui Martin Macìk, vincitore della Dakar 2024, Claudio Bellina, che ha preso parte alla Dakar 2024 gareggiando con pneumatici Prometeon, e Bia Figueiredo, che compete in Copa Truck, il più importante campionato di competizioni per truck in Brasile, di cui Prometeon è fornitore ufficiale di pneumatici.

“Il lancio della Serie 02 a marchio Prometeon segna l’inizio di una nuova fase nella storia della nostra azienda, e questo evento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di lancio del nostro brand – afferma Roberto Righi, CEO di Prometeon Tyre Group – I prossimi anni vedranno il Gruppo impegnato in importanti investimenti, sul fronte industriale e su quello commerciale, con un obiettivo molto chiaro: quello di offrire ai nostri clienti prodotti e servizi sempre più efficaci nel rispondere alle loro esigenze, in una logica di vera e propria “business partnership” basata su fiducia e rispetto reciproci”.

Con il lancio del brand Prometeon, la linea 02 si amplia sia in Europa sia in Turchia con la nuova offerta nell’applicazione regionale: si tratta delle linee R02 Proway e R02 Proway M1 a brand Prometeon, quest’ultima dedicata ai Paesi con alta severità di esercizio.

Per essere più vicini alle esigenze dei clienti e grazie all’esperienza acquisita nei mercati, sono stati sviluppati prodotti specifici per differenti condizioni d’uso.

La linea R02 Proway M1 è dedicata al mercato turco, dove le condizioni di temperatura e di utilizzo mettono a dura prova le gomme e le cui specifiche necessitano di mescole e strutture più rinforzate.

La linea Europea, invece, rappresenta il bilanciamento perfetto tra chilometraggio, durata e sostenibilità, in grado di soddisfare le flotte più esigenti che vogliono ottimizzare i costi di esercizio.

La nuova linea di prodotti è disponibile nelle misure: R02 315/70; R02 315/80; R02 295/80.

Beneficia della messa a punto del pacchetto tecnologico lanciato sulla Serie 02 nel 2022, frutto di un intenso programma di ricerca e sviluppo che ha visto oltre 6.000 pneumatici testati e più di 200 milioni di chilometri percorsi in tutte le condizioni climatiche e stradali, che ha beneficiato anche dei continui feedback ricevuti dai partner del Gruppo sulla Serie 02 già presente sul mercato.

Rispetto alla Serie 01, i nuovi pneumatici Serie 02 a marchio Prometeon vantano: +15% di chilometraggio; +15% di robustezza; +20% di sostenibilità; +20% di maggiore ricostruibilità.

Grazie a questi numeri, la linea R02 a brand Prometeon rappresenta il prodotto ideale per le flotte che vogliono ottimizzare i costi di esercizio e che fanno della sostenibilità un obiettivo nella scelta del proprio partner.

I nuovi Prometeon Serie 02 saranno prodotti nell’innovativo e sempre più sostenibile sito produttivo del gruppo a Izmit, in Turchia, dove ha anche sede uno dei Centri di Ricerca e Sviluppo dell’azienda, dopo Italia, Brasile ed Egitto, che gioca un ruolo strategico nello sviluppo della tecnologia, della sostenibilità e dell’innovazione del Gruppo e che è stato rinnovato e modernizzato nel 2021.

Fondata nel 1960, la fabbrica impiega 2 mila persone con una capacità produttiva di circa 1 milione 850 mila pneumatici l’anno, che la rende il più importante centro produttivo di pneumatici industriali della Turchia. Oltre il 50 per cento della produzione viene esportata: in ben 87 Paesi, principalmente in Europa. Negli ultimi 7 anni Prometeon ha investito nella sua fabbrica di Izmit più 185 milioni di euro.

Inoltre, i processi di produzione della fabbrica di Izmit, in Turchia, rispettano criteri di efficienza energetica volti al contenimento delle emissioni di gas serra. In particolare, lo stabilimento turco ha ottenuto la certificazione energetica ISO 50001.

Il sito produttivo di Izmit ha inoltre recentemente ricevuto la certificazione ISCC Plus da parte dell’organizzazione International Sustainability and Carbon Certification. Con ISCC Plus Prometeon certificherà la provenienza di parte dei materiali utilizzati da fonti bio, bio-circular e circular.

Coerentemente con la strategia green di Prometeon, finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale in tutta la filiera dalla produzione alla vendita, anche la Serie 02 è ispirata a criteri di sostenibilità ambientale. Al recente IAA Transportation di Hannover, in Germania, è stato presentato il nuovo prodotto dedicato al trasporto Coach, Prometeon C02 – il primo pneumatico Prometeon in classe A di resistenza al rotolamento – con l’80 per cento dei materiali riciclati e certificati o provenienti da fonti rinnovabili.

