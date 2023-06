Al via la produzione della nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via nello stabilimento di Ujina a Hiroshima la produzione in serie della Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV per il mercato europeo. Si tratta della prima Mazda da 11 anni a questa parte ad essere prodotta in serie con un motore rotativo, cioè da quando nel 2012 venne interrotta la produzione della Mazda RX-8. Mazda ha prodotto complessivamente oltre 1,99 milioni di veicoli con motore rotativo. La MX-30 e-Skyactiv R-EV è un veicolo elettrico ibrido plug-in di tipo in serie unico, che conferisce una nuova finalità all’esclusivo motore rotativo di Mazda. Questo compatto e leggero motore a combustione interna comanda un generatore che provvede a caricare la batteria o se necessario fornisce energia aggiuntiva rispetto a quella della batteria. La vettura viene sempre spinta dal motore elettrico.

Con una autonomia di 85 km fornita interamente dalla batteria da 17,9 kWh la MX-30 e-Skyactiv R-EV è la vettura ideale per la maggior parte delle esigenze quotidiane di spostamento. Il motore rotativo ne estende l’autonomia quando necessario, rendendola adatta anche a percorrere lunghi viaggi, senza ansia da ricarica.

La MX-30 e-Skyactiv EV è stata introdotta nel 2020 come prima vettura di serie Mazda con trazione elettrica a batteria. Ora, la MX-30 e-Skyactiv R-EV aggiunge alla gamma una variante che permette di godere della guida elettrica anche su lunghe distanze grazie alla tecnologia ibrida seriale. La MX-30 rappresenta l’approccio multi-soluzione di Mazda per muoversi verso la neutralità del carbonio. Nel processo di progettazione sono stati adottati prodotti naturali come sughero e tessuti realizzati con materiale riciclato.

La verniciatura multi tono della MX-30 viene applicata con una pistola a spruzzo ad alta tecnologia che distribuisce con precisione sulla superficie i singoli colori dove sono necessari e riduce significativamente la perdita di vernice. Inoltre, le vernici di nuova concezione solidificano a una temperatura insolitamente bassa di circa 80°C. Insieme, questi passaggi riducono le emissioni di CO2 del processo di verniciatura multi tono del 34% – 37% circa. Un sistema fotovoltaico da 1,1 MW entrato in funzione presso lo stabilimento Mazda di Hiroshima nel luglio 2021 fornisce l’elettricità per caricare le MX-30 e-Skyactiv R-EV appena prodotte prima della loro spedizione. E’ disponibile nei tre allestimenti Prime Line, Exclusive Line e Makoto con prezzi di listino compresi tra i 38.520 Euro e 41.770 Euro. Inoltre, sono previste due versioni speciali, Advantage ed Edition R, caratterizzate da dotazioni di serie esclusive, con prezzi rispettivamente di 40.020 Euro e 46.020 Euro. Le prime unità della MX-30 e-Skyactiv R-EV arriveranno nelle concessionarie italiane a partire dall’autunno 2023.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

(ITALPRESS).