Al via la stagione autunnale per il Volvo Studio Milano

Sostenibilità e Sicurezza espresse attraverso Arte, Musica e Stile di elevata qualità si confermano gli elementi costitutivi alla base delle attività ospitate da Volvo Studio Milano. Lo spazio di brand Volvo ribadisce il proprio ruolo di punto di riferimento culturale in città e annuncia un mese di settembre particolarmente ricco di appuntamenti. Il via martedì 7 settembre, con il primo dei quattro appuntamenti previsti dal ciclo Autunno Boreale, che porta il pubblico alla scoperta dei suoni e dei colori della Scandinavia sotto l’Aurora Boreale, un omaggio alla cultura del Grande Nord di cui anche Volvo è per molti versi espressione. Protagonista dell’incontro inaugurale è la cantautrice O´lo¨f Arnalds, tenera poetessa dei fiordi, la più giovane cantante della lunga tradizione folk islandese. Giovedì 7 ottobre sarà quindi il turno di Kimmo Pohjonen, icona della musica finlandese che ha rivoluzionato il modo di suonare la fisarmonica e ha composto musiche per film, danza e teatro. Giovedì 4 novembre andrà invece in scena il norvegese Jens Christian Bugge Wesseltoft, che ha fatto del connubio jazz-elettronica la sua bandiera ed il suo cavallo di battaglia. Infine, a chiudere la rassegna, giovedì 18 novembre sarà Bobo Stenson, considerato uno dei più grandi pianisti jazz viventi. La sua carriera vanta numerose collaborazioni come quelle con Sonny Rollins e Don Cherry.

La rassegna è articolata su quattro appuntamenti ed è dedicata all’estro creativo di giovani artisti provenienti da altrettante accademie d’arte storiche italiane: Venezia, Bologna, Firenze, Milano. Il tema che Volvo ha assegnato e sul quale gli artisti attiveranno la loro creatività è quello della Sicurezza, valore cardine del brand. Per ciascuna accademia, tre studenti selezionati sono invitati a presentare o realizzare ex-novo una loro opera al Volvo Studio Milano. Dopo una giornata di preview e premiazione, le opere degli artisti restano esposte al Volvo Studio Milano per due giorni. Le giornate espositive previste sono quattro: si inizia giovedì 9 settembre con l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Giovedì 16 settembre sarà quindi il turno dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, mentre giovedì 11 novembre verranno presentati gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. Infine, giovedì 25 novembre la rassegna si concluderà con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera. In ultima analisi, la rassegna Avant-Young 2021 | #safety risponde a una linea guida assoluta dell’azione di Volvo, che è quella della centralità della Persona e della valorizzazione delle sue eccellenze.

Insieme alla Sicurezza, altro valore fondamentale del marchio Volvo è quello della Sostenibilità. Un tema che per Volvo significa impegno costante e azioni concrete. Sono ispirati proprio alla Sostenibilità i due appuntamenti che si terranno al Volvo Studio Milano il 21 e il 22 settembre prossimi.

Martedì 21 Settembre avverrà la proiezione del video dedicato a 4EST Suite, composizione ispirata alla tempesta Vaia. Alla fine del 2018, una terribile tempesta denominata Vaia colpì le Dolomiti, distruggendo milioni di alberi di foreste antiche, patrimonio naturale e culturale del territorio. Per sottolineare il proprio impegno a favore dell’Ambiente e ricordare questo tragico avvenimento, Volvo Car Italia ha tratto l’idea per una Art Commission, che ha rivolto ai giovani musicisti di collettivo_21, ensemble musicale formatosi a Piacenza. Il risultato è l’opera originale 4EST Suite, realizzata dal giovane compositore Alessandro Baldessari.

Mercoledì 22 settembre torna protagonista al Volvo Studio Milano la moda sostenibile di Gilberto Calzolari. Lo scorso 3 marzo, in occasione del reveal mondiale della nuova Volvo C40, il giovane stilista italiano noto per il proprio impegno green era stato protagonista di un dibattito sul tema Aethics meet Aesthetics, a sottolineare come uno stile rispettoso dell’ambiente ed espressione di valori etici possa generare contenuti estetici elevati. Risponde proprio a questo assunto la Capsule Collection che Gilberto Calzolari presenterà al Volvo Studio Milano nell’appuntamento di settembre, una collezione esclusivamente realizzata con tessuti e filati ad alta sostenibilità.

In chiusura del mese di settembre, il Volvo Studio ospiterà Giovedì 23 e 30 Settembre i due appuntamenti della terza edizione di Jam The future – Music for a New Planet, il contest per jazz band emergenti, dedicato ai nuovi talenti del panorama musicale nel quale gli artisti in gara presentano composizioni dedicate alle evoluzioni del mondo e alle importanti trasformazioni in atto. Al termine delle due serate, i voti del pubblico e la giuria composta da personalità del mondo della musica nominerà la band vincitrice, che parteciperà all’edizione 2021 di JAZZMI. Da sempre attenta alla valorizzazione delle persone, ai giovani e al futuro, Volvo Car Italia lanciò l’idea del contest Jam The future due anni fa, per iniziare con contenuti originali la propria collaborazione con JAZZMI. Il grande successo ottenuto ha consolidato Jam the Future come appuntamento atteso e imprescindibile in vista del grande festival jazz diffuso di Milano. Tutti gli eventi in programma al Volvo Studio Milano saranno organizzati nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste a tutela della salute pubblica.

“Anche per questa ripartenza dopo la pausa estiva, il Volvo Studio non fa che ribadire la propria missione, che è quella di diffondere i valori della Cultura in senso lato oltre che del marchio Volvo,” afferma Chiara Angeli, Head of Commercial Operations di Volvo Car Italia e responsabile dell’attività del Volvo Studio Milano. “Puntiamo su due elementi chiave della nostra azione, vale a dire l’attenzione ai giovani e la valorizzazione del pensiero creativo. Arte e Musica sono due ambiti nei quali da tempo il Volvo Studio Milano si è specializzato e attraverso le rassegne che ospitiamo ci rivolgiamo principalmente al pubblico. Così, nella settimana in cui il tanto atteso ‘Supersalonè riporta Milano alla ribalta mondiale, il Volvo Studio dà l’ennesimo apporto al rilancio della città con proposte originali e indipendenti”.

