Al via la terza edizione di Catwalk

Passeggiata di sensibilizzazione per la tutela dei grandi felini

Roma, 20 feb. (askanews) – Il 10 febbraio scorso si è celebrata per la prima volta la Giornata Internazionale del Leopardo Arabo, la prima giornata internazionale delle Nazioni Unite dedicata ad un grande felino. La fondazione Catmosphere, che ha fortemente contribuito alla proclamazione di questa giornata, ha scelto questa data per la terza edizione dell’iniziativa CATWALK, una passeggiata di sensibilizzazione dedicata ai Grandi Felini a rischio estinzione nel mondo. Quest’anno l’iniziativa ha registrato un grande successo di pubblico, con la partecipazione di oltre 100.000 persone in più di 95 Paesi.L’iniziativa si è tenuta anche a Roma, ed è stata promossa dall’Ambasciata dell’Arabia Saudita in Italia. Ne abbiamo parlato con Sahu Alenazi, Capo Ufficio Media dell’Ambasciata: “La fondazione Catmosphere lavora per aumentare il numero delle persone impegnate nella salvaguardia dell’ambiente. Attraverso le storie di sette grandi felini minacciati dalla perdita dei loro habitat naturali, l’iniziativa Catwalk vuole sottolineare che tutto il nostro benessere è interconnesso: tutti noi dipendiamo dall’ambiente che ci circonda e dovremmo attivarci per preservarlo, per il benessere collettivo.Oggi ci concentriamo sul Leopardo Arabo, portando le persone a prestare attenzione ai rischi ambientali che minacciano questo animale, di cui meno di 200 esemplari sopravvivono in natura nella penisola arabica.Il Regno dell’Arabia Saudita si impegna in diversi progetti per preservare l’ambiente in cui vive e per creare un ecosistema sostenibile, ad esempio piantando circa 10 milioni di alberi nel Paese. Uno di questi progetti è proprio l’iniziativa Catwalk, lanciata nel 2021 da Sua Altezza Reale la Principessa Reema Bandar Al-Saud, Ambasciatrice saudita a Washington”. Catwalk punta a creare una comunità globale più consapevole sull’importanza della biodiversità e della preservazione dei Grandi Felini, come il Leopardo Arabo. Lo fa non solo informando, ma coinvolgendo attivamente le persone attraverso una passeggiata nel verde, per far apprezzare i benefici fisici e mentali dell’attività fisica all’aperto.