Al via la VI edizione di Freskissima: “Pizze e sfizi ‘nterra o’ mare”

Martedì 5 luglio, dalle ore 20, la banchina e le terrazze fronte mare del Circolo Nautico Posillipo (Via Posillipo, 5) aprono eccezionalmente al pubblico per la Sesta Edizione di Freskissima l’evento enogastronomico a scopo sociale organizzato dall’Associazione Progetto Abbracci Onlus fondata nel 2014 da Claudio e Giovanna Zanfagna.

Solidarietà, inclusione, pari opportunità. Sono questi i temi della manifestazione che ogni anno vanta la partecipazione di ristoratori e pizzaioli campani. Tra i partecipanti di questa edizione ci sono il maestro Gino Sorbillo che per l’occasione preparerà le sue celebri pizze fritte, Giuseppe Pignalosa patron della pizzeria Le Parùle di Ercolano che proporrà ai presenti la sua pizza provola e pepe, le montanare invece sono firmate da Aniello Falanga della pizzeria Haccademia di Terzigno mentre Pasqualino Rossi della pizzeria Elite di Alvignano si cimenterà in una pizza fritta ripiena di provola e salame. In degustazione anche tanti piatti tipici della tradizione campana come la genovese del ristorante Sartù realizzata con cipolle ramate di Montoro e la pasta patate e provola del ristorante o’ Cerriglio. La pescheria La Lanterna offrirà inoltre ai presenti un’insalata di polpo mentre la Latteria Sorrentina Amodio offrirà agli ospiti assaggi di latticini e caciocavallo. Per finire le graffe calde di Pasqualino Bakery e un ventaglio di mignon e dolci al cucchiaio firmati da Marco Infante di Casa Infante. La serata sarà accompagnata dalla birra artigianale del Birrificio Fratelli Perrella. A fare da sottofondo a questa serata di solidarietà la voce soul di Helen Tesfazghi con la sua band Afroblue e una selezione musicale di dj Checco Tè. Presente anche l’artista di strada Massimiliano Vitiello che per l’occasione esporrà alcune delle sue opere.

Donazioni per autismo e Dalla Parte Dei Bambini

Quest’anno Claudio e Giovanna Zanfagna hanno deciso di destinare l’intero ricavato della serata al sostegno di due iniziative che vedono protagonisti i bambini. Una parte delle donazioni verrà utilizzata per supportare un dipendente del Circolo Nautico Posillipo e i suoi due bambini affetti da autismo per aiutarli a sostenere trattamenti terapeutici spesso troppo costosi e poco accessibili e garantire loro le cure migliori. In questa edizione 2022 di Freskissima, l’Associazione ha scelto però anche di affiancare Dalla Parte Dei Bambini, la scuola che opera a Napoli da oltre trent’anni e il cui percorso educativo si basa su esperienze di apprendimento indirizzate a sostenere e sviluppare nei bambini la curiosità, la ricerca, il rispetto e la capacità di avere visioni personali, profonde e mai stereotipate.

“Dalla Parte Dei Bambini si rivolge anche a platee più disagiate ed è proprio in quegli ambiti che Progetto Abbracci sosterrà le iniziative che la scuola promuoverà per favorire quella inclusione che, a volte, si scontra con i mezzi a disposizione”, afferma Giovanna Zanfagna “Abbiamo già contribuito nel mese di giugno 2022 alla realizzazione del Campo Scuola in un contesto fortemente naturalistico per un gruppo di ragazzi delle medie. Lo abbiamo fatto perché crediamo che proprio quando la scuola si trasferisce fuori dalle aule ed entra a diretto contatto con l’ambiente, con i luoghi dell’arte, con i siti archeologici per diventare scuola di vita, che si allargano gli orizzonti dei ragazzi in quel contesto di sicurezza rappresentato dai compagni e dagli insegnanti: in una parola si socializza”.

I biglietti

È possibile acquistare i biglietti presso: Circolo Nautico Posillipo (portineria Via Posillipo, 5); L’Ariete Galleria d’Arte(Via a. Manzoni, 147); Opera Taste Factory (Via L. Giordano, 145); Ciardulli Gioielli (Piazza G. Rodinò, 24); Enoteca Scherillo Vini e Distillati (Via Solimena 93B); Boutique De Novo (Via Carlo Poerio 16). Costo del biglietto è di 35 euro. Per informazioni: Tel. 335 841 6543 – 335. 8418096, progettoabbracci.org / info@progettoabbracci.org