Al via le gare anche in Val di Fiemme, tante presenze e aria di festa

De Godenz (Nordic Ski): speriamo arrivino anche delle medaglie

Val di Fiemme, 7 feb. (askanews) – La Val di Fiemme attende oltre 40 mila persone nei giorni di picco delle Olimpiadi, per le strade c’è aria di festa e le gare stanno già entrando nel vivo. Marco Selle, ex direttore tecnico della nazionale italiana di sci di fondo”Abbiamo lavorato bene per tantissimo tempo. Sono state presi all’Olimpia e non c’era nessuna alternativa alla Val di Femme per far disputare le gare di salto, combinata nordica e soprattutto di sci di fondo”.In arrivo le prime medaglie olimpiche al femminile dopo lo skiathlon, sarà la volta del salto dal trampolino Nh, tutte gare che promettono spettacolo. Pietro De Godenz, presidente del Comitato Nordic Ski.”Sono convinto che le piste a detta degli atleti sia qui a Lago di Tesero che ai Trampolini sono perfette, il tempo sembra che ci aiuti quindi sicuramente speriamo solo in qualche soddisfazione anche dal punto di vista del medagliere.Un’organizzazione già rodata da tre mondiali di sci di fondo e 500 gare di coppa del mondo, la Val di Fiemme si conferma come punto cardine di queste Olimpiadi diffuse.”C’è tanta gente, meno male che sono tutti educati e gentili”.La prima gara dello sci nordico femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è un dominio scandinavo con oro e argento alla nazionale svedese e bronzo alla Norvegia.