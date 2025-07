Al via “Le Spiagge della Salute”, consulti medici in 8 località balneari

ROMA (ITALPRESS) – Prevenzione e divertimento si incontrano sul bagnasciuga con Le Spiagge della Salute, il nuovo evento itinerante, promosso da ASC Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB), con i patrocini del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della Società Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica (ADI), e con il supporto di Gruppo San Donato. La manifestazione è stata presentata questa mattina a Roma, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede di Confcommercio.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare l’estate – sinonimo di libertà, gioia di vivere e relax – come momento ideale per prendersi cura della propria salute, sia a livello fisico che sul piano mentale, attraverso la prevenzione e il movimento. Le Spiagge della Salute farà quindi tappa, nelle domeniche d’estate, in 8 località balneari italiane, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e del benessere psicologico, nel pieno rispetto della privacy. In parallelo, in spiaggia, saranno proposte numerose attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per coinvolgere persone di tutte le età. Nel corso della conferenza stampa sono state rese note le 8 tappe di questa prima edizione dell’evento, che dal prossimo anno sarà esteso all’intero territorio nazionale: 6 luglio – Pescara; 13 luglio – Cesenatico; 20 luglio – Margherita di Savoia; 27 luglio – Tarquinia; 1-2-3 agosto – Palermo; 3 agosto – Cecina; 24 agosto – Chioggia; 31 agosto – Locri.

In occasione di ogni tappa sarà attivo il truck della salute, dotato di due sportelli, nei quali opereranno qualificati professionisti: lo sportello dell’ascolto, in collaborazione con la Federazione italiana psicologi (FIP), mira a fornire una risposta al significativo incremento dei disturbi di natura psicologica.

Un trend certificato dall’OMS, che ha rivelato come, durante il primo anno di pandemia Covid-19, i casi di depressione e ansia siano aumentati del 25%, colpendo soprattutto i più giovani e di riflesso le loro famiglie. Lo sportello dedicato alla salute della pelle, in collaborazione con l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), punta invece a prevenire i danni a lungo termine che sono causati, soprattutto in estate, dalla prolungata esposizione ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle. A pochi passi dal truck della salute, su ognuna delle otto spiagge selezionate, personale specializzato, aderente alla rete ASC, animerà l’area dedicata alle attività sportive, aggregative e di intrattenimento: dal beach volley al fitness, passando per yoga, Sup, ballo e molto altro ancora.

La conferenza stampa è stata aperta dai saluti di Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute. “Iniziative come quella presentata oggi dimostrano quanto sia importante portare la prevenzione vicino al cittadino, rendendola facilmente accessibile – ha detto -. Promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare alla salute della pelle, soprattutto nel periodo estivo, è fondamentale per rafforzare una cultura della prevenzione diffusa e consapevole. Bene che, accanto alla prevenzione fisica, venga valorizzata anche la cura del benessere psicologico, riconoscendo il ruolo centrale che questo svolge per una tutela efficace e completa della salute”.

Cecilia Morandini, consigliere nazionale di ASC e CONI, ha sottolineato che “la nostra attività non si ferma mai e approfittiamo del periodo in cui le persone affollano le spiagge per raggiungerle con un messaggio di promozione sportiva e di cura della salute fisica e mentale. I consulti con i nostri dermatologi e i nostri psicologi saranno l’occasione, soprattutto per i giovani, per approcciare concretamente la cultura della prevenzione. Sarà anche un modo, per il nostro ente, di dare concreta attuazione alle politiche delineate dal Ministro della Salute, che ha sottolineato a più riprese, anche di recente, come la cultura della prevenzione sia essenziale per sostenere l’efficacia e l’economicità del servizio sanitario”.

Antonio Capacchione, presidente nazionale di SIB Confcommercio, ha osservato che “i balneari italiani sono da sempre sensibili alle tematiche del benessere e della salute, tanto è vero che i nostri stabilimenti, storicamente, sorsero per esigenze di tipo salutistico e nell’Ottocento svolsero una importante funzione contro la tubercolosi. Va poi sottolineato che di fronte all’avanzare di mali invisibili, che minacciano la psiche e che molto spesso derivano da isolamento e solitudine, le nostre spiagge rappresentano un importante presidio per la salvaguardia della salute: mentre le piazze delle città si svuotano, infatti, gli stabilimenti balneari, che in Italia presentano spesso una gestione a carattere familiare e puntano sulla qualità dei rapporti umani, continuano ad essere luoghi di ritrovo e socializzazione. Per tutte queste ragioni, aderiamo con entusiasmo ad un evento che, in linea con la nostra mission, ha come primo obiettivo quello di far star bene le persone”.

Sono intervenuti, inoltre, Matteo Musacci, vice presidente nazionale Confcommercio; Don Massimo Angelelli, direttore della Conferenza Episcopale Italiana; Domenico Agresta, psicologo e psicoterapeuta; Jennyfer Bevilacqua, membro della commissione Safeguarding di ASC; Maria Grazia Carbonelli, consigliere ADI; Giovanni Di Lella, direttore UOC dermatologia oncologica e chirurgia IDI Roma; Chloè Larsay, responsabile comunicazione e marketing del Gruppo San Donato; Lorenzo D’Andrea, founder dell’associazione ISAV.

