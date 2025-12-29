Al via l’ottavo tour in Cina per il Piccolo Coro dell’Antoniano

Roma, 29 dic. (askanews) – Le bimbe e i bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini, per l’ottava volta tornano in Cina per una tournée sold out.

I bimbi del Piccolo Coro si muovono insieme alle loro famiglie e allo staff dell’Antoniano in una formazione composta da 42 elementi. In programma, tra martedì 30 dicembre 2025, e il 3 gennaio 2026, 6 concerti: si comincia con 4 spettacoli a Shanghai allo Shanghai Culture Square (capienza 1800 posti) e si prosegue con la tappa al Jiangsu Center for the Performing Arts di Nanchino (capienza 1900 posti) per concludere il viaggio con gli ultimi 2 live show.

Nella scaletta dei concerti, protagoniste restano le canzoni dello Zecchino d’Oro, dai tormentoni intramontabili, tra cui “Il valzer del moscerino”, “Le tagliatelle di nonna Pina”, “Volevo un gatto nero”, ai successi più recenti come “Per un pezzetto di terra” e “Ci pensa il vento” (brano vincitore della 68ª edizione), alternate a contenuti divertenti e ad altri più riflessivi.

In scaletta anche due duetti, che il Piccolo Coro eseguirà con il coro gemello di Shanghai, il Piccolo Coro Hydrangea: “Lo stelliere” e “Raro come un diamante”, due brani del repertorio dello Zecchino d’Oro, che sono stati adattati con una parte di testo in cinese e una in italiano proprio per permettere ai due gruppi corali di cantarle insieme.

Sono in tutto 54 i concerti con cui il Piccolo Coro, fin dal 2015 è stato accolto dai numerosi fan cinesi che, con il loro entusiasmo, hanno affollato – oltre al Shanghai Culture Square e al Jiangsu Center for the Performing Arts di Nanchino – negli scorsi anni anche il Children’s Art Theatre di Shanghai e nel 2016 il Tian Qiao Performing Art Center di Pechino.

Ancora una volta il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna porta in Cina tre importanti bandiere: oltre a rappresentare il “made in Italy” della musica per l’infanzia, il Coro infatti è anche ambasciatore Unicef dal 2002 e portavoce del riconoscimento Unesco dello Zecchino d’Oro tra i Patrimoni per una Cultura di Pace dal 2008. Al coro è conferito, inoltre, il ruolo di Portavoce della Solidarietà dell’Antoniano, istituzione dei Frati Minori che si occupa principalmente di solidarietà, intrattenimento e comunicazione sociale.

Il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini, è uno dei cori più conosciuti al mondo, composto da 59 bambine e bambini dai 4 ai 12 anni.