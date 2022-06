Al via Mare, Sole e Cultura. Il festival letterario di Positano diretto da Aldo Grasso sarà dedicato a Dino Buzzati

Dal 18 giugno al 22 luglio torna a Positano la rassegna letteraria “Mare, sole e cultura”, presieduta da Aldo Grasso e organizzata dall’omonima associazione culturale in collaborazione con Mondadori e con il Comune di Positano. Il tema della XXX edizione sarà “Il tempo meraviglioso”, omaggio a Dino Buzzati in occasione delle celebrazioni dei cinquant’anni della sua morte. A tagliare il nastro, sabato 18 giugno (ore 21 – Palazzo Murat) Rossana Dian, autrice con Monica Artoni del volume Cucino sano con lo sgarro (Mondadori), e Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute di Miami, fra i massimi esperti nel trapianto di “isole pancreatiche” e autore del volume Il Codice della longevità sana (Mondadori), daranno vita a una riflessione sul tema “Il tempo di rinascere”. Saluti del sindaco di Positano, Giuseppe Guida. Al termine dell’incontro sarà consegnato il Premio Internazionale di Giornalismo Civile. Il premio, presieduto da Arturo Martorelli e conferito dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è assegnato ai giornalisti e ai personaggi che si sono distinti per l’impegno profuso nella tutela dei diritti civili, nelle inchieste e nel coraggioso sostegno dei valori sociali. La rassegna prosegue mercoledì 22 giugno (ore 21 – Covo dei Saraceni) con una serata dal tema “Cinema senza tempo”. Ospite d’eccezione, Kabir Bedi, l’indimenticabile Sandokan, autore di Storie che vi devo raccontare (Mondadori) che insieme a Antonio Monda ripercorrerà le tappe della sua carriera di star internazionale, ma anche le tragedie che l’hanno colpito, i grandi amori tormentati, il sapore spesso amaro del successo. Mercoledì 6 luglio (ore 21 – Blu Bar – Lido L’Incanto) Maurizio de Giovanni, autore de L’Equazione del cuore (Mondadori) nel corso di una serata dal tema “Il tempo della storia” darà vita a a un personaggio, tormentato e meravigliosamente umano, messo dinanzi al mistero del cuore. Con la partecipazione straordinaria di…

Giovedì 7 luglio (ore 21 – Terrazza Hotel Le Agavi) Virman Cusenza, autore di Giocatori d’azzardo (Mondadori) e Domenico De Masi, autore de La felicità negata (Einaudi), partendo dalla storia Enzo Paroli, una figura che merita di essere sottratta all’oblio, approfondiranno il tema “Il tempo delle ideologie”, interrogandosi sull’inumana disuguaglianza di un mondo segnato dalla distribuzione iniqua della ricchezza, del lavoro, del potere, del sapere, delle opportunità e delle tutele.

Mercoledì 13 luglio (ore 21 – Terrazza Hotel Marincanto) Veronica Pivetti autrice di Tequila bang bang (Mondadori) in una serata dal tema “Il tempo del buon umore” darà voce a tre donne, tre eroine alle prese con la più feroce banda criminale del pianeta. Con la partecipazione di Titta Fiore, presidente Film Commission Regione Campania. La rassegna chiude venerdì 22 luglio (ore 21 -Blu Bar – Lido L’Incanto) con Diego Passoni autore di Isola (Mondadori) che insieme a Paolo Borzacchiello, autore con Elisa Sednaoui di Nessuno può farti star male senza il tuo permesso (Mondadori) darà o voce al tema “Il tempo del racconto” nel corso di una serata sorprendente e caleidoscopica, di un’intensità e una profondità inedite e toccanti. Sarà possibile assistere agli incontri previa prenotazione che potrà essere fatta attraverso i seguenti recapiti: info@maresolecultura.it (tel. 366 6421650), Comune di Positano (tel. 089 812 25 35). Tutti gli eventi in calendario saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della rassegna ai seguenti alla pagina Facebook della rassegna e su youtube.