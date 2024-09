Al via Mediascore: la classifica di Serie A in base a news e social: rilevazioni di Comin & Partners e Volocom

Al via “MediaScore” la rilevazione di Comin & Partners e Volocom, in collaborazione con Calcio e Finanza, sulle conversazioni media e social relative alle venti squadre della Serie A. L’indagine settimanale restituisce due classifiche distinte: la prima registra le società di cui si parla di più sulle testate giornalistiche cartacee e digitali. La seconda, invece, è una classifica delle citazioni sulle piattaforme social da parte dei tifosi.

Nella prima rilevazione riguardante la settimana appena trascorsa, la classifica delle conversazioni social è guidata dalla Juventus, che ha totalizzato 42.700 menzioni sui social media. A seguire si posizionano altre quattro big della Serie A: Inter, con 33.400 menzioni, Milan, con 33.100 citazioni, Napoli (23.700) e Roma (21.900).

Anche nella classifica delle menzioni sulla stampa è la Juventus a conquistare la prima posizione, grazie a 14mila menzioni. A seguire, le squadre più citate sono Napoli, con oltre 12.325 menzioni, e Inter, sul gradino più basso del podio con 12.319 citazioni.

“In un contesto mediatico sempre più veloce e permeabile, la capacità di analizzare l’impatto reputazionale della presenza su media e social diventa cruciale anche per le società sportive – ha dichiarato Gianluca Comin, fondatore e presidente di Comin & Partners -. Misurare la quantità e valutare la qualità delle menzioni ricevute da opinion leader e tifosi sui media tradizionali e sui social è ormai un indicatore fondamentale per comprendere il reale valore delle società anche al di fuori del campo da gioco”.

“Siamo orgogliosi di annunciare la nostra collaborazione con Comin & Partners e Calcio e Finanza, che ci permetterà di integrare la nostra esperienza nella fornitura di dati statistici con l’autorevolezza e la competenza di Comin & Partners nell’analisi delle fonti stampa, web e social network – afferma Valerio Bergamasch, ceo e founder di Volocom -. Insieme offriremo un servizio innovativo e unico per monitorare e analizzare la comunicazione attorno alle squadre di Serie A, portando un valore aggiunto alla classifica del campionato e alla percezione del pubblico”.

“Il monitoraggio e l’analisi del peso reputazionale nei media e sui social network è un elemento, assieme a quello economico/finanziario, sul quale le società calcistiche all’avanguardia sono sempre più attente. Pertanto la sua misurazione non solo ha valenza giornalistica e di informazione ma è anche uno strumento attraverso il quale valutare un club nella sua operatività aziendale – spiega Luciano Mondellini, senior partner di Fair Play Media e Direttore di Calcio e Finanza e Sport e Finanza -. In questo quadro è con grande orgoglio che la nostra testata, sempre volta a investigare tutte le componenti del business sportivo, lancia in collaborazione con partner di primissimo piano nel campo editoriale e della comunicazione quali Comin & Partners e Volocom questo nuovo prodotto con lo scopo di allargare sempre più l’offerta di news e analisi sul mondo dell’economia legata allo sport”.

Le classifiche sono state realizzate attraverso il metodo del “web e social listening”, a partire dalla raccolta e dall’analisi di citazioni sul web e di contenuti pubblici provenienti dai principali social media, per valutare le menzioni ricevute da ciascuna delle squadre di Serie A nella settimana di riferimento (dalle ore 00.01 del lunedì alle ore 23.59 della domenica). I dati sono stati raccolti da Volocom attraverso un monitoraggio quotidiano dei volumi di conversazioni e dei trend di menzioni nella settimana. Per l’analisi delle menzioni social è stata effettuata una ricerca per parole chiave su un campione statistico dei dati disponibili, complessivamente 1.211.100.

Comin & Partners è una società di consulenza strategica di comunicazione e relazioni istituzionali di Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico Fabretti, con un’esperienza consolidata nella pianificazione e nella gestione di grandi operazioni aziendali, attività di reputation management, campagne di comunicazione, stakeholder engagement e scenari di crisi. Fondata nel 2014, oggi è presente a Roma e Milano.

Volocom è una società informatica che opera nel settore del Media Monitoring e della News Intelligence. L’azienda, fully Made in Italy (location, tecnologie utilizzate, design), acquisisce ed elabora big data in ambito media (oltre quattro milioni di notizie al giorno) e li rende disponibili a numerose applicazioni per una fruizione intelligente ed efficiente dell’informazione.

Calcio e Finanza è la prima testata giornalistica italiana online dedicata agli aspetti economici finanziari del calcio e dello sport. Calcio e Finanza fa capo a Fair Play Media, media and consulting company specializzata nella creazione di contenuti multimediali e di analisi economiche sul business dello sport.