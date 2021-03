Al via ordini nuova Jeep Wrangler 4xe “First Edition”

TORINO (ITALPRESS) – Visto il successo del pre-booking dedicato alla Jeep Wrangler 4xe First Edition, il marchio dà il via all’ordinabilità vera e propria: da oggi tutti i clienti che hanno manifestato il proprio interesse attraverso l’apposito sito web, potranno effettivamente ordinare l’esclusiva serie di lancio della versione plug-in hybrid dell’icona Jeep.

La “First Edition” è la versione più completa della gamma Wrangler 4xe e si presenta con una configurazione unica composta da un set con soluzioni di ricarica – inclusi easyWallbox per la ricarica domestica e cavo Mode 3 per la ricarica pubblica – e un pacchetto completo per la cura della vettura, offerto da Mopar, che si compone del pratico Cargo Organizer per il vano di carico, del telo coprivettura 4xe indoor e dell’estensione della garanzia veicolo di tre anni, per un totale di cinque anni. A ciò si aggiungono i privilegi di Jeep Wave, il programma di fidelizzazione e attenzione al cliente che prevede una serie di servizi esclusivi e vantaggi compresi nel prezzo della vettura, tra cui i primi 2 tagliandi di manutenzione programmata presso le concessionarie Jeep, l’assistenza stradale disponibile 24/7, il servizio clienti dedicato, accessibile attraverso un call center Jeep multilingue con gestione prioritaria delle richieste, e l’accesso privilegiato agli eventi e alle partnership del brand.

Esteriormente la versione lancio Jeep Wrangler 4xe “First Edition” presenta accenti Granite Crystal, cerchi da 18 pollici, fari ad alta visibilità full led e cover rigida per la ruota di scorta. L’abitacolo offre sedili in pelle nera con impunture tungsteno, rivestimento della plancia in pelle con cuciture a contrasto e tappetini berber neri dedicati. Tecnicamente più avanzata rispetto alle versioni termiche, la Wrangler 4xe è l’esemplare dell’icona Jeep con la maggior capability.

Offre una potenza massima combinata di 380 CV, grazie alla combinazione di due motogeneratori elettrici, un pacco batteria ad alta tensione, un motore turbocompresso a benzina da 2,0 litri high-tech e la collaudata trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce. Grazie alla tecnologia 4xe, la nuova Wrangler plug-in hybrid può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica. Sul fronte della sicurezza, l’offerta di serie prevede l’Adaptive Cruise Control, il Forward Collision Warning Plus, il Blind Spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, la telecamera posteriore e la nuova telecamera frontale, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema Keyless Enter ‘N Go e gli specchi retrovisori elettrici. Con tre livree disponibili, Black, Granite Crystal e Bright White, e tre nuove modalità per la guida elettrificata (Hybrid, Full Electric, E-save), la nuova Jeep Wrangler 4xe “First Edition” anticipa l’arrivo della gamma Wrangler 4xe completa prevista entro la prossima estate.

