Al via progetto di riforestazione da Torino

TORINO (ITALPRESS) – Primo intervento nel Parco della Colletta a Torino di Think Forestry, il progetto di riforestazione e preservazione del capitale naturale annunciato da Intesa Sanpaolo. L’obiettivo è favorire la sostenibilità ambientale e la transizione verso un’economia a zero emissioni. A livello nazionale, è previsto l’acquisto e la piantumazione di 100 milioni di alberi attraverso l’azione congiunta della banca e delle imprese clienti, in coerenza con il Piano d’Impresa 2022-2025. Per il Parco della Colletta, nato alla fine degli anni ’80 dal recupero di un’area di quasi 500.000 metri quadrati in stato di degrado, sono state individuate specie tipiche della pianura pre-collinare, come la farnia, il carpino bianco, l’acero campestre, il tiglio, il frassino maggiore, il pioppo.

