Al via Rete, a Salerno un ponte tra i giovani e il mondo delle imprese: 7 hub territoriali e mille stage retribuiti

È stato presentato a Salerno “Rete”, il nuovo progetto dedicato a tutti i giovani che vogliono migliorare le loro competenze per entrare nel mondo del lavoro. Promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto Rete punta a costruire un ponte tra i giovani e il mondo delle imprese, per accompagnare e orientare i ragazzi verso opportunità lavorative, anche in forma di auto-impiego. Invitalia è il soggetto attuatore del progetto.

Rete si rivolge ai giovani tra i 16 e i 35 anni che:

frequentano la scuola secondaria di secondo grado o sono diplomati

frequentano o hanno conseguito una qualifica ITS

frequentano l’università o sono laureati

sono disoccupati o in cerca di occupazione

sono aspiranti imprenditori

Alla presentazione del progetto presso la Camera di commercio Industria Agricoltura Artigianato Salerno, sono intervenuti, Angelo Caramanno, presidente del Consiglio comunale di Salerno, Luigi Gallo, responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia e Andrea Prete, presidente di Unioncamere e della Camera di commercio di Salerno. Hanno partecipato inoltre Immacolata Stizzo e Sabrina Arsie, rispettivamente Amministratore unico di Itaca srl e Responsabile marketing di Gef srl.

Durante la mattinata è stato inaugurato l’hub di Salerno, uno dei 7 hub territoriali che costituiscono il cuore del progetto, che prevede anche la realizzazione di 1.000 stage retribuiti destinati a giovani sotto i 30 anni, per altrettante posizioni messe a disposizione dalle aziende in Italia e all’estero.

Ospitato al terzo piano della Camera di commercio di Salerno, nella sede di via Generale Clark 19, l’hub di Salerno ha come vocazione territoriale l’Agrifood. È un luogo pensato per accogliere i giovani di tutta la regione, in cui è possibile fare un bilancio delle competenze e definire un proprio percorso di sviluppo professionale, ma anche acquisire o migliorare le competenze occupazionali, seguire percorsi formativi e specifici corsi per diventare imprenditore, sviluppare un’idea d’impresa e approfondire la conoscenza degli incentivi per la creazione e lo sviluppo di attività produttive. Le attività proposte prevedono l’utilizzo di metodologie innovative e altamente esperienziali in modo da coinvolgere i giovani in modo attivo. Ente capofila dell’Hub di Salerno è la Camera di Commercio di Salerno che, sposando le finalità del progetto Rete, ne condivide proposte, risorse, spazi e tecnologie.

Spazio poi alle storie di successo di alcune imprese del territorio finanziate con incentivi gestiti da Invitalia: Itaca srl è una startup che realizza prodotti formativi innovativi utilizzando la realtà virtuale e aumentata, supportata da un team di docenti provenienti da diverse scuole italiane. L’obiettivo è attingere ai punti di forza della didattica tradizionale e integrarli ai nuovi processi d’insegnamento ed apprendimento previsti dal Piano Scuola 4.0 con il supporto e l’uso di visori e joystick di ultima generazione. Gef srl è invece specializzata in esperienze gastronomiche uniche, come ad esempio “Umi Ristorante Giapponese”, un’esperienza culinaria autentica che trasporta i clienti nelle strade di Tokyo attraverso la sua cucina raffinata e l’atmosfera accogliente.