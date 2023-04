Al via “Storie italiane a Paris”

E’ notizia del 9 Marzo del 2023 che in occasione della Giornata del Design Italiano nel mondo, il Consolato Generale d’Italia a Parigi di cui il Console Generale Irene Castagnoli , ha inaugurato una nuova rubrica, ‘Storie Italiane à Paris’. La protagonista della prima intervista è Ersilia Vaudo, astrofisica della European Space Agency che ha curato la mostra Unknown Unknowns della XXIII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano e che ci racconta il legame tra design, scienza e arte. Un legame che mai come oggi caratterizza le produzioni contemporanee che rappresentano il sogno dell’uomo con le sue vie di fuga da una realtà scontata e spesso devastante. Design, scienza ed arte del resto è sempre stato quel legame sinergico che ad ogni inizio secolo ha rispecchiato il cambiamento di un mondo, che con tutti i suoi difetti si scopre nella necessità di cambiamento che mai come oggi la scienza e la tecnologia può rappresentare e attuare.