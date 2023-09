Al via Sud Invest, la convention dedicata al rilancio del Mezzogiorno

Lo sviluppo economico e infrastrutturale del Mezzogiorno, le opportunità derivanti dal Pnrr, la sfida della transizione energetica e il rilancio dell’occupazione saranno fra i temi principali al centro del seminario nazionale Sud Invest che si svolgerà dal 20 al 23 settembre. La prima tappa della convention si terrà al Senato della Repubblica, a Roma, in occasione dell’incontro incentrato sulla competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo del territorio. Nei successivi 4 giorni il Teatro Vittorio Emanuele di Benevento sarà la sede di numerosi dibattiti a cui prenderanno parte Ministri, Sottosegretari, esponenti del mondo industriale e imprenditoriale di primo piano, fra i quali il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, i delegati di tutti i Consorzi industriali italiani, dei maggiori istituti di credito presenti sull’intero territorio, i rappresentanti di Confindustria e delle maggiori organizzazioni sindacali. L’evento è organizzato dalla Federazione Nazionale Italiana Consorzi Industriali. A fare gli onori di casa sarà il presidente del Consorzio Asi Luigi Barone, oltre al sindaco Clemente Mastella e al presidente della Provincia Nino Lombardi.