Al via tesseramento online Futuro Nazionale Vannacci: noi Destra vera

Roma, 1 mar. (askanews) – Ha preso il via oggi la campagna di tesseramento online di Futuro Nazionale con Vannacci. Sul sito internet futuronazionale.it è possibile aderire e iscriversi al partito dell’ex generale. “Il tesseramento 2026 segna una fase fondamentale per la crescita e il radicamento di Futuro Nazionale sul territorio. Iscriversi significa partecipare attivamente alla vita del movimento, contribuire alla sua organizzazione e sostenere un progetto politico fondato su identità, responsabilità e presenza concreta nelle comunità locali”, si legge sul sito.

Tre le tipologie di adesione: il socio Ordinario, che dovrà versare una quota annuale di dieci euro, e potrà partecipare alle attività del movimento; aderire ai Comitati Costituenti territoriali; avrà diritto di voto negli organi del movimento. La seconda tipologia, al costo di venti euro all’anno, è quella di Socio Sostenitore che partecipa alle attività del movimento; può aderire ai Comitati Costituenti territoriali; ha diritto di voto negli organi del movimento. Infine il socio simpatizzante per cui la quota annuale è libera (senza diritto di voto né elettorato attivo e passivo)

Possono aderire a Futuro Nazionale anche i minorenni che abbiano compiuto sedici anni. Anche se per loro non è attualmente disponibile la procedura di iscrizione online ma è consentita esclusivamente tramite la compilazione del modulo cartaceo ufficiale di tesseramento con la firma del genitore.

Sul sito anche una mappa dei Comitati Costituenti attivi e le istruzioni per dare vita a un comitato costituente con almeno 10 iscritti: “La rete territoriale è in costante espansione e numerosi comitati sono attualmente in fase di costituzione. Futuro Nazionale è nella fase costituente. Ogni iscrizione rafforza l’organizzazione, consolida la presenza sul territorio e contribuisce alla costruzione di una comunità politica strutturata e consapevole. Aderire oggi significa partecipare alla costruzione di domani”.

Sul sito, viene specificato che “il programma politico è in fase di definizione e sarà elaborato attraverso un percorso partecipato e strutturato, insieme ai Comitati Costituenti già costituiti, a quelli in via di riconoscimento e a quelli che nasceranno nelle prossime settimane su tutto il territorio nazionale. La nostra volontà è costruire un programma serio, concreto e radicato nella realtà dei territori, frutto del confronto tra iscritti, amministratori locali, professionisti, categorie produttive e cittadini. Non un documento calato dall’alto, ma un progetto politico condiviso”.

“I Comitati Costituenti rappresentano il cuore del processo di elaborazione programmatica: dalle loro proposte emergeranno le priorità politiche che andranno a comporre il programma ufficiale di Futuro Nazionale. Nei prossimi mesi saranno attivati tavoli tematici e momenti di consultazione per definire in modo chiaro e organico le linee guida del movimento. Il programma definitivo sarà presentato pubblicamente al termine della fase costituente”.

Di poche righe la biografia di Vannacci e la sua mission: “Con Futuro Nazionale, Roberto Vannacci intende trasformare consenso ed energia in un progetto politico organizzato, radicato nei territori e capace di rappresentare una Destra vera!”.