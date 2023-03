Al via test per i primi prototipi della nuova Renault 5 elettrica

ROMA (ITALPRESS) – I primi nove prototipi della futura Renault 5 elettrica sono sottoposti a dei test dagli esperti del marchio transalpino nell’ambito del processo di sviluppo e messa a punto del veicolo. Si tratta di muletti dotati di piattaforma, gruppo motopropulsore e batteria tecnicamente in linea con il futuro veicolo di serie. Per quanto riguarda il design, invece, non sono ancora fedeli al futuro modello, in quanto sono presentati con la silhouette di Clio. Ad un occhio esperto non sfuggirà che questi muletti hanno uno sportellino di ricarica. Alternando prove statiche e dinamiche, messa a punto e resistenza, quest’inverno i muletti sono testati in condizioni di scarsa aderenza (ghiaccio, neve) ad Arvidsjaur, nella Lapponia svedese, ma anche in condizioni di media e forte aderenza nei centri tecnici Renault di Lardy, nella regione parigina, e di Aubevoye, in Normandia.

Il sito Renault di Aubevoye è unico e inimitabile, perchè dispone di mezzi e strumenti all’avanguardia per riprodurre tutta la gamma di sollecitazioni che i veicoli subiranno un giorno nelle mani dei clienti: 613 ettari di superficie, 36 piste che si snodano per 60 km, 42 banchi di prova, 2 gallerie del vento, 18 camere di corrosione, il tutto celato da 272 ettari di boschi che mettono al riparo dai curiosi le auto in via di sviluppo.

I test effettuati nella regione di Arvidsjaur, all’estremo nord della Svezia, vicino al Circolo Polare, sottopongono il veicolo a sollecitazioni estreme: terreni ghiacciati e laghi gelati, dove in alcune giornate invernali si sfiorano i -30 gradi, con raffiche di vento che possono essere insopportabili. La meccanica è messa a dura prova, per cui bisogna accertarsi che i muletti della futura Renault 5 elettrica siano in grado di resistere a queste temperature e condizioni. Oltre al motore, anche altri elementi sono tenuti strettamente sotto controllo, tra cui naturalmente le batterie.

Si verifica anche l’efficienza di molti equipaggiamenti, come quella del sistema di riscaldamento, la qualità del disappannamento e dello sbrinamento e il funzionamento dei freni, degli ammortizzatori e del sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC – Electronic Stability Control) sulla neve. In caso di neve fresca, ci si accerta anche che la neve non si accumuli sui freni, con i malfunzionamenti che potrebbero derivarne. Tutte situazioni che non si possono riprodurre in un centro tecnico, ma che i test in condizioni di freddo estremo consentono di verificare. “Questi primi test compiuti con prototipi dinamici rappresentativi devono permetterci di confermare, in particolare, le scelte effettuate in termini di prestazioni, comfort e comportamento per lo sviluppo della futura Renault 5 elettrica. Senza svelare nulla in questa fase, possiamo dire che i primi giri di pista effettuati già ci posizionano chiaramente ai massimi livelli della categoria, nella degna tradizione di Mègane E-Tech e ci incoraggiano a proseguire con entusiasmo il processo di convalida, fino al lancio commerciale previsto l’anno prossimo” spiega Jèrèmie Coiffier, Direttore Ingegneria Famiglia B-EV.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).