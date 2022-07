Al via vendita biglietti per raduno nazionale Mazda MX-5

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è possibile acquistare il biglietto per poter partecipare al grande raduno nazionale Mazda MX-5 che si terrà domenica, 18 settembre, all’autodromo di Modena.

Sono già 1.298 i possessori di Mazda MX-5 che hanno deciso di preregistrarsi a quello che si prospetta come il più grande raduno di MX-5 mai realizzato in Italia. Per partecipare è necessario acquistare il biglietto il prima possibile per assicurarsi il proprio posto. Infatti, raggiunta la capienza massima, non sarà più possibile farlo. Per iscriversi, basterà inserire i propri dati e quelli della vettura che si possiede e procedere al pagamento sul seguente sito: https://mazdamx-5.it/.

La quota di 25 euro a persona include l’ingresso esclusivo all’Autodromo – che per l’occasione sarà interamente riservato ai possessori MX-5 muniti di biglietto – la possibilità di eseguire gli “hot laps” in pista come piloti, il “kit lunch” e un gadget commemorativo dell’evento. Tutta la giornata all’Autodromo sarà arricchita da intrattenimenti, attività e ospiti speciali che verranno svelati nelle prossime settimane. L’ingresso al raduno sarà consentito dalle ore 8 alle ore 12, mentre la fine del programma è prevista per le ore 19:30.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Mazda-