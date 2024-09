Al via vendita Iphone16, il ceo Tim Cook all’Apple Store a Manhattan

Grida di entusiasmo dei clienti e l’uscita del primo acquirente

New York, 20 set. (askanews) – Il CEO di Apple Tim Cook saluta i clienti del negozio sulla Fifth Avenue a Manhattan che lo ricambiano con grida di entusiasmo, mentre il nuovo iPhone 16 diventa disponibile nei negozi. Si ripete, come da tradizione, la scena del primo acquirente che esce tenendo in mano il nuovo smartphone come un trofeo.I nuovi iPhone sono progettati per l’intelligenza artificiale generativa mentre l’azienda cerca di aumentare le vendite e dimostrare di tenere il passo nella corsa tecnologica.