Ala, 7 mln per lo sviluppo. Arriva il finanziamento (con garanzia Sace) di Cassa Depositi e Prestiti

Ala, gruppo italiano specializzato nella distribuzione e nella fornitura di servizi per l’industria aerospaziale, “ha finalizzato con Cassa depositi e prestiti un contratto di finanziamento di complessivi 7 milioni di euro, della durata di 72 mesi, assistito dalla Garanzia Italia di Sace. Le risorse – spiega una nota – hanno l’obiettivo di sostenere gli investimenti destinati alla crescita del gruppo e il consolidamento della sua posizione sul mercato interno, strategica nell’ambito della filiera dell’aeronautica e dell’aerospazio”.

Ala – Advanced logistics for aerospace opera da 40 anni sul mercato aeronautico in qualità di distributore e fornitore di logistica avanzata e servizi di supply chain con soluzioni innovative per l’industria aerospaziale. Il gruppo campano, oltre alla sua sede principale a Napoli, può contare su una fitta rete internazionale con centri logistici e società operative in Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Israele e negli Stati Uniti. Inoltre, il fatturato 2019, di circa 136 milioni di euro, ha confermato un trend di costante crescita economica e patrimoniale, che ha consentito al Gruppo di affrontare l’impatto da Covid-19, mantenendo invariato il Piano di investimenti previsto e finalizzato a rendere possibile un’ulteriore crescita aziendale.