Ala chiama i giovani artisti italiani. Via alla seconda edizione di Art Prize. Tema: il tempo. Online il bando

Dopo il successo della prima edizione, torna Ala Art Prize, un’iniziativa di Ala For Art promossa da Ala (Gruppo quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale) per costruire una collezione permanente ospitata negli headquarters della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Per il 2022 Ala Art Prize si rinnova e dedica la sua open call a tutti gli artisti, artiste e collettivi di artisti attivi in Italia, di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Novità del 2022 è anche la proposta di un tema a cui gli artisti dovranno far riferimento nell’ideazione della loro opera: il tempo di volo – T.o.F, dall’inglese Time Of Flight – indica la misura del tempo impiegato da un oggetto, una particella o un’onda — acustica, elettromagnetica o di altro tipo – per percorrere una certa distanza in un mezzo determinato.

L’edizione 2022 dell’Ala Art Prize invita gli artisti a misurare il tempo, inteso nella sua dimensione intima o collettiva, in relazione allo spazio e/o al corpo, nelle sue diverse forme, come flusso in continuo divenire, come sequenza circolare, come sospensione in caso di assenza.

La call sarà aperta dal 7 febbraio al 28 marzo 2022 ed è possibile partecipare gratuitamente, compilando il form online sul sito www.alacorporation.com/ala-for-art-prize/.

L’opera vincitrice entrerà a far parte della corporate art collection Ala unendosi al lavoro di Mariangela Levita, UP, vincitore della prima edizione di Ala Art Prize.

Gli artisti, anche quest’anno, sono invitati a pensare ad un progetto inedito site-specific per l’headquarter di Ala a Napoli, nel Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, a dialogare con un ambiente di lavoro e la sua comunità, favorendo la costruzione di uno spazio di con fronto tra arte, impresa e creatività contemporanea.

Per stimolare questa relazione, Ala ha scelto di coinvolgere le persone che ogni giorno abi tano i suoi spazi nel processo di selezione dell’opera vincitrice.

Il progetto vincitore sarà assegnatario di un premio in denaro di 10 mila euro necessario a coprire la fee dell’artista e i costi di produzione dell’opera. A nominare l’opera vincitrice sarà una prestigiosa giuria composta da critici e curatori internazionali quali Giovanni Carmine, Direttore della Kunst Halle di San Gallo e curatore di Art Basel Unlimited, Eugenio Viola, Chief Curator | MAMBO – Museo de Arte Moderno de Bogotá, Bogotá e curatore del Padiglione Italia 2022 alla 59^ Biennale di Venezia e Alessia Volpe, curatrice indipendente e Direttrice della Galleria Ciaccia Levi di Parigi.

«L’esperienza della prima edizione di AlaArt Prize ci rende orgogliosi e ci spinge a proseguire con entusiasmo in questa direzione. Rinnoviamo anche per il 2022 la formula dell’open call estendendo l’invito a tutti gli artisti visivi attivi in Italia, nella speranza di incoraggiare e pro muovere la cultura contemporanea sul territorio nazionale e sostenere i giovani talenti, ancor di più in questo delicato momento storico.

Con il progetto Ala For Art avviato lo scorso anno — di cui Ala Art Prize è il primo tas sello e l’opera “UP” di Mariangela Levita primo lavoro in collezione — intendiamo contri buire alla felice sinergia tra mondo della cultura e realtà imprenditoriale, favorendo la defini zione di un nuovo spazio di confronto tra creatività e impresa. È con questo spirito che ab

biamo aperto le porte dei nostri uffici nella Mostra d’Oltremare di Napoli all’arte contempora nea e che quest’anno scegliamo di coinvolgere attivamente il nostro team rendendolo parte di un processo partecipato che crediamo possa contribuire a rafforzare l’identità condivisa di Ala» dichiara Vittorio Genna, vice Presidente e co – fondatore di Ala.

I progetti e i risultati del 2021 di Ala For Art saranno raccontati in una pubblicazione di pros sima uscita che vede protagonista la prima artista entrata a far parte della collezione, Marian gela Levita, e la sua opera.