Ala, il Cda approva il bilancio 2024. Fulvio Scannapieco: risultati record. Puntiamo a crescere nel mondo

Il Consiglio di amministrazione di Ala “approva il progetto di Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024”. Lo comunica l’azienda fondata e presieduta da Fiulvio Scannapieco, tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componenti per l’industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della Difesa”. Il Cda della società (quotata sul Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana) si è riunito giovedì 27 marzo 2025 e ha approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti dal Gruppo nel 2024 che segnano risultati record in termini di volumi e di marginalità – afferma Scannapieco -. I risultati ottenuti sono il frutto di un’efficace strategia di espansione, che ha visto un incremento significativo nelle principali business lines e una gestione ottimale della supply chain. Questo ha permesso al Gruppo di consolidare il proprio ruolo di leader in Italia nella distribuzione di fasteners e nella logistica integrata per l’industria aeronautica e di posizionarsi tra i maggiori player globali. Un contributo rilevante a questi risultati è arrivato dalla controllata Sintersa, che ha potenziato la propria presenza sul mercato con nuove sedi operative in Italia e in Spagna, e dal continuo sviluppo delle sinergie commerciali con le altre controllate. Guardando al futuro, siamo molto confidenti di proseguire in questa direzione e continuare a lavorare per la crescita, soprattutto a livello internazionale, con un focus particolare sull’espansione nei mercati del Nord America, Asia Pacifico e Medio Oriente”.

I principali dati economico-finanziari consolidati

“I risultati consolidati per l’esercizio 2024 – si legge nella nota – confermano un ulteriore serie di record, con una significativa crescita organica e un miglioramento della profittabilità, grazie alle efficaci strategie commerciali e operative poste in essere. In questo scenario, il Gruppo Ala consolida il proprio ruolo di protagonista, affermandosi come leader in Italia nella distribuzione di fasteners e nella logistica integrata per le aziende aeronautiche. Tale crescita si riflette nell’incremento del fatturato consolidato, passato da circa € 130,7 milioni nel 2021 a € 291 milioni al 31 dicembre 2024 (+122,6%; CAGR 30,5%). Il Gruppo ALA è oggi tra i maggiori players del mercato globale e si caratterizza per essere uno dei più grandi players indipendenti all’interno del contesto competitivo”.Il Valore della Produzione si attesa a € 291,0 milioni (€ 233,1 milioni nell’esercizio 2023), con un significativo incremento YoY del 24,8% rispetto ai dati del 2023, da imputarsi alla performance delle principali business lines.

Il Gross Margin è pari a € 89,9 milioni, rispetto ai € 71,7 milioni dell’esercizio 2023, in linea con l’aumento dei ricavi. L’incidenza del Gross Margin sui ricavi si attesta intorno al 30,9%, con un miglioramento di circa 0,2 punti percentuali rispetto al precedente esercizio.

L’EBITDA si attesta a € 35,8 milioni, con una crescita più che significativa del 41,0% (€ 25,4 milioni nel 2023). Questo risultato evidenzia l’efficacia delle attuali strategie operative e commerciali della Società, oltre a sottolineare la qualità del fatturato addizionale generato dal Gruppo ALA nel 2024. L’Ebitda Margin si attesta a 12,3% con un incremento di 1,4 punti percentuali rispetto all’esercizio precedente, confermando la scalabilità del modello di business di ALA.

L’EBIT è pari a € 30,7 milioni rispetto ai € 21,2 milioni dell’esercizio precedente con un significativo aumento di circa € 9,5 milioni con un incremento percentuale pari a +44,8%. Il trend dell’EBIT mostra, con riferimento agli esercizi precedenti un miglioramento costante. La struttura asset light adottata dal gruppo ha permesso nel tempo di avere un EBIT che non si discosta notevolmente dal margine operativo

lordo. L’Utile Netto consolidato per l’esercizio 2024 ammonta a € 16,8 milioni, in forte crescita del 72,1% rispetto ai € 9,8 milioni del precedente esercizio.

La Posizione Finanziaria Netta (debito) si attesta a € 47,7 milioni, in linea con i € 46,7 milioni registrati al 30 giugno 2024, e in aumento rispetto al 31 dicembre 2023 pari € 29,2 milioni. Questo incremento riflette le importanti operazioni di investimento finalizzate a supportare la crescita futura del Gruppo.

Al 31 dicembre 2024 il livello di patrimonializzazione del Gruppo è ulteriormente migliorato; infatti, il Patrimonio Netto consolidato passa da € 65,5 milioni al 31 dicembre 2023 a € 76,5 milioni sostanzialmente per effetto del risultato di esercizio e nonostante la distribuzione dei dividendi dello scorso maggio, pari a circa € 6,8 milioni.

Il comunicato della società