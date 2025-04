ALA, realtà che si occupa di logistica integrata e distribuzione di componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, chiude il 2024 in crescita

ALA S.p.A., leader in Italia e tra i principali player globali nel settore della logistica integrata e della distribuzione di componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, ha registrato risultati straordinari per l’esercizio 2024, consolidando il proprio posizionamento di leadership nel settore. Il Gruppo ha chiuso l’anno con una crescita significativa in tutti gli indicatori economici principali. In particolare, il Valore della Produzione ha raggiunto i 291,0 milioni di euro, con un incremento del 24,8% rispetto ai 233,1 milioni di euro dell’esercizio 2023, grazie alla solida performance delle principali business lines. Il Gross Margin è salito a 89,9 milioni di euro, in linea con l’aumento dei ricavi, con un’incidenza sui ricavi che si attesta al 30,9%, in crescita di circa 0,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

L’EBITDA ha registrato una crescita del 41,0%, passando da 25,4 milioni di euro a 35,8 milioni di euro, con il margine EBITDA che si è migliorato al 12,3%, segnando un incremento di 1,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente. L’utile netto ha visto un incremento del 72,1%, salendo da 9,8 milioni di euro nel 2023 a 16,8 milioni di euro, un chiaro segnale della solidità e dell’efficacia delle strategie operative e commerciali del Gruppo. Anche l’EBIT è cresciuto del 44,8%, raggiungendo i 30,7 milioni di euro rispetto ai 21,2 milioni dell’esercizio precedente, confermando un miglioramento costante della redditività operativa. “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti dal Gruppo nel 2024 che segnano risultati record in termini di volumi e di marginalità. I risultati ottenuti sono il frutto di un’efficace strategia di espansione, che ha visto un incremento significativo nelle principali business lines e una gestione ottimale della supply chain” Commenta Fulvio Scannapieco, Fondatore e Presidente del Gruppo ALA.

Il 2024 è stato un anno record per ALA, con risultati straordinari in termini di volumi e di marginalità. La crescita dei ricavi e la qualità del fatturato sono il frutto di una strategia di espansione efficace, che ha visto un significativo incremento nelle principali business lines e una gestione ottimale della supply chain. Allo stesso tempo, la Posizione Finanziaria Netta ha visto un incremento, attestandosi a 47,7 milioni di euro rispetto ai 29,2 milioni di euro di fine 2023, a causa degli investimenti strategici volti a supportare la crescita futura del Gruppo. Nonostante ciò, la patrimonializzazione del Gruppo è ulteriormente migliorata, con il Patrimonio Netto consolidato che è passato da 65,5 milioni di euro a 76,5 milioni di euro al 31 dicembre 2024, grazie ai risultati positivi dell’esercizio e nonostante la distribuzione di dividendi pari a circa 6,8 milioni di euro.

La controllata Sintersa ha dato un contributo rilevante a questi risultati, potenziando la propria presenza sul mercato con nuove sedi operative in Italia e in Spagna. Grazie a queste iniziative, ALA ha consolidato il proprio ruolo di leader nella distribuzione di fasteners e nella logistica integrata per l’industria aeronautica in Italia e si è posizionata tra i maggiori player globali del settore. “Un contributo rilevante a questi risultati è arrivato dalla controllata Sintersa, che ha potenziato la propria presenza sul mercato con nuove sedi operative in Italia e in Spagna, e dal continuo sviluppo delle sinergie commerciali con le altre controllate“, continua Fulvio Scannapieco, Fondatore e Presidente di ALA. “Questo sviluppo ha permesso di rafforzare ulteriormente la competitività del Gruppo in un mercato sempre più globale e dinamico”.

Guardando al futuro, ALA è focalizzata sull’espansione nei mercati internazionali, con particolare attenzione al Nord America, all’Asia Pacifico e al Medio Oriente, dove il Gruppo vede ampie opportunità di crescita. “Guardando al futuro, siamo molto confidenti di proseguire in questa direzione e continuare a lavorare per la crescita, soprattutto a livello internazionale, con un focus particolare sull’espansione nei mercati del Nord America, Asia Pacifico e Medio Oriente”, ha concluso Scannapieco.

In un anno in cui l’economia globale ha continuato ad affrontare sfide significative, ALA ha dimostrato una resilienza straordinaria, mantenendo una crescita solida grazie alla continua innovazione e alla capacità di adattarsi alle esigenze del mercato. Con l’impegno verso la sostenibilità e l’adozione di tecnologie all’avanguardia, come il sistema RFID per la tracciabilità dei prodotti, il Gruppo è pronto a fare un ulteriore salto di qualità nel 2025.