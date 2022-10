Ala, rinnovo pluriennale dell’accordo di service provider con Liebherr-Aerospace Toulouse

Ala France, controllata di Ala, ha raggiunto un accordo per il rinnovo pluriennale del contratto di service provider con Liebherr-Aerospace Toulouse, centro di eccellenza per i sistemi di air management del gruppp Liebherr, azienda tecnologica familiare dotata di un portafoglio prodotti altamente diversificato. Ad annunciarlo è Ala , società quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale,

“Con il rinnovo di questo accordo – si legge in una nota -, Ala France gestirà l’intero ciclo di approvvigionamento dei fasteners per Liebherr Aerospace Toulouse e il suo indotto.

Ala fornisce a Liebherr-Aerospace Toulouse un servizio integrato, che va dalla pianificazione dei fabbisogni dei fasteners, fino alla gestione dei trasporti e della consegna, direttamente sulle linee di produzione del cliente (DLF – Direct Line Feed), esattamente quando sono necessari, migliorando l’efficacia e ottimizzando i costi e l’inventory management”.

“Nel corso degli anni abbiamo sviluppato un’eccellente collaborazione con Liebherr-Aerospace e siamo estremamente soddisfatti che ci abbia confermato la sua fiducia – ha commentato Roberto Tonna, Ceo di Ala– Il rinnovo dell’accordo con Liebherr in Francia si inserisce esattamente nel nostro percorso di sviluppo internazionale. L’obiettivo è continuare a consolidare la nostra leadership come Supply Chain Integrator nel settore Aerospazio e Difesa e rafforzare il nostro percorso di crescita sul mercato francese, estremamente strategico per il settore”.