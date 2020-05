ALA spa approva il suo primo bilancio sociale e conferma in blocco il cda

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di ALA spa ha approvato in data 12 maggio 2020 il bilancio d’esercizio 2019. Il Consolidato del Gruppo registra un incremento percentuale del fatturato pari a 14,24 per cento ed un ancora più significativo aumento dell’Ebitda, pari a 38,77 per cento rispetto al 2018. L’assemblea è stata anche l’occasione per presentare il Bilancio Sociale, che ALA ha redatto per la prima volta per l’esercizio 2019, aderendo su base volontaria ai principi della responsabilità sociale d’impresa. “Il 2019 è stato un anno di crescita importante per ALA” commenta il presidente Fulvio Scannapieco “abbiamo l’obiettivo di andare ad integrare i principi della sostenibilità all’interno dei nostri modelli di business. Il Bilancio Sociale 2019 è solo un primo passo: intendiamo proseguire su questa strada, confidando di registrare miglioramenti costanti e duraturi”. Nel corso dell’assemblea è stato anche rinnovato il consiglio di amministrazione. Sono stati confermati il presidente Fulvio Scannapieco, il vice presidente Vittorio Genna, l’amministratore delegato Gennaro di Capua e il consigliere Matteo Scannapieco. Inoltre è entrato a far parte del cda, come nuovo consigliere, il dottor Marco Fiorentino.