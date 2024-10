Ala tra le 67 eccellenze del made in Italy premiate alla settima edizione “Best Managed Companies Award” di Deloitte Private

ALA S.p.A., uno dei principali supply chain partner a livello internazionale per i settori Aerospazio, Difesa, Ferroviario e High-Tech è tra le aziende vincitrici, per la prima volta, della settima edizione del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private in collaborazione con ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e con il supporto metodologico e strategico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

ALA S.p.A. si posiziona come leader in Italia e tra i principali attori a livello globale nel settore della logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, operando sia nel mercato civile che in quello della difesa.

Con sede centrale a Napoli, ALA è orgogliosa delle sue radici e mantiene un forte legame con la città, riconoscendo l’importanza strategica della cultura e del territorio nel suo successo internazionale. Pur avendo una presenza consolidata nei mercati esteri, grazie a filiali in Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Israele e Stati Uniti, l’azienda ha scelto di mantenere Napoli come fulcro delle proprie attività, consapevole delle eccellenze locali e del proprio impegno verso le comunità in cui opera.

Roberto Tonna CEO di ALA ha così commentato: “Essere riconosciuti tra le eccellenze del tessuto imprenditoriale italiano rappresenta per noi un traguardo significativo, che celebra la nostra capacità di operare con successo in un contesto competitivo e complesso. Questo premio riflette il valore del nostro lavoro e la visione strategica, fortemente ancorata ai principi del Made in Italy, sinonimo di qualità, innovazione e tradizione. Questi elementi non solo distinguono l’Italia nel mondo, ma costituiscono anche un’ulteriore leva competitiva per le nostre aziende. In un contesto economico sempre più dinamico, le nostre radici ci offrono la spinta per competere a livello internazionale, dimostrando che le eccellenze locali possono diventare protagoniste su scala globale. Questo premio è una conferma che innovazione e identità possono coesistere e che il futuro del Made in Italy dipenderà dalla nostra capacità di adattarci e continuare a rappresentare un modello di eccellenza riconosciuto nel mondo. ALA si impegna a sostenere iniziative che valorizzino il nostro territorio, convinta che il rafforzamento delle comunità locali e l’innovazione siano fondamentali per favorire un’economia vibrante, dinamica e per costruire un futuro prospero”.

Commenta Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta): “Anche questa settima edizione testimonia la presenza di realtà imprenditoriali eccellenti nel nostro Paese. Tramite l’analisi dei parametri che caratterizzano l’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa, abbiamo premiato 67 aziende che rappresentano l’eccellenza del nostro tessuto produttivo. Oltre a una solida base di aziende premiate che già facevano parte di questo percorso di crescita pluriennale, a dimostrazione di come tale premio valorizzi una gestione aziendale virtuosa nel tempo, si sono aggiunte nuove realtà di altissimo profilo. Oltre un quinto delle premiate, infatti, sono aziende che si sono unite al programma quest’anno, in virtù della loro capacità di gestione solida e ambiziosa”.