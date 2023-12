Aladino Viaggi, mille persone per i 40 anni del leader del turismo in Campania

Grandi ospiti all’HBtoo di Napoli per festeggiare insieme a Giuseppe Ambrosino i 40 anni di Aladino Viaggi, leader del settore in Campania con importanti partner nazionali e internazionali. Durante la festa sono intervenuti rappresentanti dei partner commerciali della Aladino e delle istituzioni come Gian Marco Centinaio vice presidente del Senato, Stefano Pompili Ceo Veratour, Massimo Zanon Bluserena Spa, Leonardo Massa Msc Crociere, Maria Paola De Rosa Trenitalia, Tommaso Fumelli Sales Ita Airways.

“Siamo molto contenti di avere fatto un grande lavoro negli ultimi quaranta anni – spiega Giuseppe Ambrosino patron di Aladino – lo dimostrano i partner e i nostri clienti, e le persone che sono venute a trovarci durante questo momento di festa che abbiamo voluto fortemente condividere con tutti. Oggi abbiamo prospettive interessantissime per il settore, con tanti nuovi progetti che puntano verso un mercato competitivo. Napoli è al centro di un grande boom turistico in entrata e in uscita, dobbiamo pensare alla qualità e ai servizi in un’ottica di elevati standard che da sempre ci prefiggiamo e che perseguiremo anche per i prossimi quaranta anni”.