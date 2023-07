Alain Elkann, come scontentare destra e sinistra

In un racconto di viaggio da Roma a Foggia in treno riesce a scontentare sia la destra che la sinistra L’ha scritto su Repubblica Alain Elkann, Gliel’hanno pubblicato perché padre dell’editore. E, criticandolo, ne hanno preso le distanze per i contenuti classisti. Descrive i suoi compagni di viaggio 17enni che, seppure in prima classe, non conoscono le regole più elementari dell’educazione. Parolacce pronunciate ad alta voce, disturbavano la quiete di tante persone con i capelli bianchi. I quotidiani di destra, invece, lo accusano di presunzione e snobismo. Insomma, un uomo eccentrico d’altri tempi e ragazzi non molto educati di oggi.

Andrea Purgatori se ne va in silenzio, anziché con l’enfasi che meritava il grande giornalista che era Il clamore della sua morte, per i suoi 70 anni e la notorietà, è stato purtroppo oscurata dalla denuncia, forse inopportuna, dei familiari che insinuano un’assistenza negligente che ne ha affrettato il decesso. Eppure, scoperti i sintomi di un tumore fulminante che in pochi giorni gli ha distrutto i polmoni e ricoperto il corpo ddi metastasi, fu ricoverato in due diverse cliniche private. Si sono entrambe sbagliate? Quando hanno per le mani qualcosa che fa notizia, i magistrati non perdono occasione per cavalcarla, però oscurando il merito

Dopo 18 anni arrestati gli assassini di una ragazza ritenuta ingiustamente membro di clan di camorra I resti del cadavere bruciato di Gelsomina fu trovato il 21 novembre 2004 nel rogo di un’auto. La sua colpa era di essersi innamorata di un giovane legato a un clan. I rivali la torturarono credendo che conoscesse i progetti della cosca. Quando scoprirono che ne era estranea, la uccisero. Qualche giorno fa collaboratori di giustizia, hanno nominato la bella ragazza di 22 anni di Scampia, quartiere di Napoli, dalla fine dimenticata. Le indagini hanno assicurato alla giustizia i criminali che non hanno ancora capito che tutto viene alla luce.

Dopo la fine del combattimento gli atleti sono obbligati a salutare gli avversari? Ucraine squalificate È successo a una fiorettista che, dopo avere battuto l’avversaria russa, si è rifiutata di stringerle la mano ai mondiali di Milano in segno di amicizia che non c’è. La russa non ha lasciato la pedana finché sono arrivate le autorità alle quali a denunciato il grave sgarbo. La stessa situazione si è verificata al Roland Garros dove la tennista ucraina ha negato la stratta di mano all’avversaria bielorussa. Forse non si dovrebbero fare incontrare atlete che vivono in un clima di guerra in cui altri non possono immedesimarsi né giudicare.