Alan Duffy numero uno di Hsbc in Europa per la finanza sostenibile

Hsbc annuncia la nomina di Alan Duffy come primo Head of Sustainable Finance for Europe Commercial Banking. Il manager è attualmente Ceo e head of Banking della divisione irlandese del colosso bancario.

Nel suo nuovo ruolo, Alan supporterà i clienti europei di Hsbc nell’intraprendere la transizione verso un mondo a zero emissioni. Un punto centrale della strategia della banca d’affari internazionale leader in Europa. Il gruppo è impegnato inoltre nel programma “Business Plan for the Planet”, una serie di azioni e investimenti tra i 750 miliardi e 1 trilione di dollari per trainare la transizione sostenibile a livello mondiale.

Duffy è ampiamente riconosciuto come una figura chiave all’interno del panorama europeo della finanza sostenibile.