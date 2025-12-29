Alanah Bloor, rivelazione dell’anno, a Capri per Sandokan ricordando Brigitte Bardot

L’attrice inglese rivelazione per la serie Tv, prodotta da Lux per Rai Fiction, sull’isola azzurra con Alessandro Preziosi e il fidanzato Fred ToppingCapri accoglie una nuova protagonista del panorama internazionale. Alanah Bloor è stata premiata come Rivelazione dell’Anno nell’ambito di Capri Hollywood grazie alla sua interpretazione nella serie TV Sandokan, prodotta da Lux per Rai Fiction, tra i maggiori successi televisivi del 2025. Un riconoscimento che l’attrice inglese ha accolto con emozione, ma anche con un sentimento di profonda partecipazione.

“Essere qui a Capri è meraviglioso, ma non posso nascondere una grande tristezza – ha dichiarato Alanah Bloor -. La scomparsa di Brigitte Bardot ha toccato tutti noi. È stata molto più di un’attrice: un’icona di libertà, una donna capace di imporsi con una personalità ribelle e indipendente. Anche se non conosco tutta la sua filmografia nei dettagli, il suo talento e la sua forza restano un riferimento assoluto”.

Nel ricevere il premio, l’attrice ha ricordato come questo riconoscimento abbia una storia importante alle spalle. “Sapere che lo stesso premio è stato assegnato in passato ad attrici come Eva Mendes, Heather Graham, Carla Gugino, Mélanie Laurent, Hayden Panettiere e Imogen Poots rende questo momento ancora più significativo per me”, ha aggiunto.

Grande entusiasmo anche per il futuro di Sandokan. “Sono felicissima che ad aprile inizieranno le riprese della seconda stagione”», ha raccontato Bloor. “E il fatto che la serie sia stata acquistata da Netflix per la distribuzione mondiale è qualcosa di incredibile: una spinta enorme per tutti noi”.

Durante il suo soggiorno sull’isola, Alanah Bloor ha visitato la mostra sulle grandi dive allestita dal Centro Sperimentale di Cinematografia presso la Certosa di San Giacomo, soffermandosi sulle figure di Sophia Loren, Claudia Cardinale e della regista Lina Wertmüller. “Sono donne che hanno segnato la storia non solo del cinema, ma della società”, ha spiegato. “Hanno insegnato a farsi rispettare nel mondo attraverso il talento e la determinazione”.

A rendere ancora più intensa l’esperienza caprese, la presenza accanto a lei di Alessandro Preziosi, protagonista della serie, e del fidanzato Fred Topping. “Condividere questi giorni qui, in un luogo così simbolico, rende tutto ancora più emozionante”.

Il Festival Capri Hollywood, che ha fatto da cornice al riconoscimento, è promosso con il Ministero della Cultura e la Regione Campania, con la partecipazione di Intesa Sanpaolo e Givova, e si conferma una vetrina internazionale capace di celebrare il cinema e le sue icone, ricordando con rispetto le grandi figure che hanno fatto la storia.