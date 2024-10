Alanis Morissette annuncia tour mondiale, in Italia il 22 giugno

Roma, 21 ott. (askanews) – Alanis Morissette, vincitrice di sette Grammy Awards, annuncia il suo tour mondiale del 2025, con una data imperdibile in Italia il 22 giugno a Villa Manin, Codroipo (UD). Questo tour la vedrà esibirsi nel Regno Unito, in Europa e in Sud America, sulla scia del grande successo del “Triple Moon Tour” che ha conquistato il Nord America la scorsa estate, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e spettacoli tutti sold-out.

L’artista canadese, che ha segnato una generazione con il suo stile inconfondibile e brani intramontabili, si esibirà in uno show che celebra il successo di Jagged Little Pill a 30 anni dalla sua uscita, ma anche l’evoluzione musicale e personale di Alanis, che negli anni ha continuato a sperimentare e reinventarsi, rimanendo sempre fedele alla sua poetica viscerale e autentica.

L’unico concerto Italiano della regina del rock alternativo sarà uno dei grandi eventi di “GO! 2025&FRIENDS”, la rassegna che arricchisce la proposta culturale e musicale della Capitale europea della Cultura in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 23 ottobre.

A partire dalle ore 9:00 di giovedì 24 ottobre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 09:00 di venerdì 25 ottobre su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e www.eilo.it.

Con una carriera che abbraccia oltre trent’anni, Alanis Morissette ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con successi indimenticabili come “Ironic”, “You Oughta Know”, “Hand in My Pocket” e “Thank U”. Il suo album Jagged Little Pill, capolavoro del rock anni ’90, ha ridefinito il panorama musicale dell’epoca e continua a ispirare nuove generazioni di ascoltatori.