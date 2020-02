Alanis Morissette torna con il singolo “Smiling”, il 15 ottobre a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi, venerdi’ 21 febbraio, “Smiling”, il nuovo singolo di Alanis Morissette, scritto da lei stessa insieme a Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) e prodotto da Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo). Il brano anticipa il nuovo album “Such Pretty Forks In The Road” in uscita il 1° maggio e gia’ disponibile in pre-order.

Il tour mondiale, che celebra i 25 anni dal primo disco “Jagged Little Pill”, tocchera’ anche 13 citta’ europee e arrivera’ in Italia per un’unica data: il 15 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

(ITALPRESS).

