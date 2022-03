Adidas ha nominato Alasdhair Willis nel ruolo di direttore creativo. In passato direttore creativo di Hunter, Willis collabora come consulente con il marchio tedesco di articoli sportivi dal 2005 ed è stato in particolare tra i responsabili della progettazione e dello sviluppo della linea Adidas by Stella McCartney. Assumerà le nuove funzioni a inizio aprile e risponderà a Brian Grevy, membro del Cda di Adidas.