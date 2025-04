Albanese “Aziende siciliane sono un vanto per Italia e per l’Ue”

PALERMO (ITALPRESS) – “Celebriamo questa giornata del Made in Italy, voluta dal Ministero delle Imprese mettendo in evidenza le nostre grandi eccellenze. Aziende del campo degli alimentari, della metalmeccanica, dell’arredo. Aziende che sono un vanto per la Sicilia, un vanto per l’Italia e un vanto per l’Europa. C’è un sentimento forte e diffuso che fare impresa in Sicilia si può e si può fare bene grazie a un elemento fondamentale che è la passione, l’intuito, l’intelligenza degli imprenditori”. Così Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, a margine di un’iniziativa in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, organizzata presso la Camera di commercio a Palermo. xd6/vbo/mca2