Albanese “Le sanzioni Usa su di me non saranno revocate facilmente”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono interlocuzioni da parte delle Nazioni Unite sicuramente, da parte del governo italiano non lo so, perché non ho mai avuto nessun incontro con questo Governo. Le sanzioni non credo che verranno revocate così facilmente perché non sembra esserci un clima favorevole negli Stati Uniti in questo momento, però sono fiduciosa che le cose cambieranno”. Così Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati, a margine di una conferenza stampa alla Camera, risponde a una domanda sulle sanzioni statunitensi nei suoi confronti.

sat/gtr