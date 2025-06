Albanese “Per aeroporti siciliani idea authority sotto egida Regione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Chi vuole arrivare in Sicilia può farlo più agevolmente in aereo: se vogliamo avere un traffico internazionale che funzioni veramente, posto che gli snodi aeroportuali sono diventati il principale strumento di trasporto, è fondamentale che i nostri scali siano più competitivi al di fuori dei confini nazionali, sapendo che ci sono circa 20 milioni di passeggeri tra Palermo, Catania, Trapani e le isole minori”. Lo ha detto Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna, in particolare parlando degli aeroporti, con una proposta nei confronti della politica: L’idea potrebbe essere quella di un’unica authority costruita sotto l’egida della Regione, che metta insieme le quattro società di gestione per quanto riguarda le scelte strategiche, ovvero quali rotte fare, come e quando farle, come contrattare con le compagnie aeree: naturalmente andrebbe sempre lasciata la specificità delle singole compagnie di gestione, che comunque andrebbero privatizzate perché oggi bisogna muoversi con più velocità nelle scelte”, ha spiegato.

