Albania, cooperazione scientifica e didattica: intesa tra le Università di Perugia e Tirana

Lo scorso 23 Marzo a Tirana (Albania) è stato sottoscritto un accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università Politecnica di Tirana per sviluppare una strategia comune di cooperazione scientifica e didattica e promuovere scambi tra docenti, ricercatori e studenti.

Il protocollo è stato firmato dal Dott. Andrea Maliqari, Rettore dell’Ateneo della capitale albanese, e dal Prof. Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia che era accompagnato da una delegazione composta dai Proff.ri Paolo Belardi, Presidente del Corso di Laurea in Design e Delegato per i Settori patrimonio, immagine grafica, comunicazione di Ateneo, brand e merchandising, tutela dell’ambiente e politiche energetiche e Giovanni Gigliotti, Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale.

I primi a beneficiare direttamente dell’accordo siglato sono proprio gli studenti di Design, afferenti a quest’ultimo Dipartimento: beneficeranno di progetti nell’ambito di Erasmus + e prossimamente della possibilità di ottenere un “doppio titolo di studio”.

E’ stata inoltre manifestata la volontà di individuare opportunità, sempre per un percorso di “doppio titolo”, nel campo dell’Ingegneria Civile, dell’Ingegneria Ambientale e dell’Architettura.

A questo proposito, così si esprime il Prof. Giovanni Gigliotti, Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale: “Dopo la stipula dell’accordo tra i due atenei con i colleghi della ‘Facoltà di Architettura e Design’ del Politecnico di Tirana, la più antica istituzione pubblica di alta formazione dell’Albania, si procederà all’istituzione di un doppio titolo per il corso di laurea in ‘Design’ e per il corso di laurea magistrale in ‘Planet Life Design’. La grande empatia tra le due delegazioni ci porterà sicuramente in futuro a ulteriori forme di collaborazione, non solo per tutti gli altri i corsi di studio del Dipartimento, ma anche per il Dottorato di ricerca e per l’attività scientifica”.

Nel corso della visita a Tirana, il Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero e la delegazione dell’Ateneo perugino si sono incontrati dapprima con l’Ambasciatore della Repubblica Italiana in Albania, Sua Eccellenza Fabrizio Bucci, presso la sede dell’Ambasciata d’Italia nella capitale albanese. Successivamente la delegazione dell’Università degli Studi di Perugia è stata ricevuta da Evis Kushi, Ministro dell’Istruzione e dello Sport dell’Albania, incontro avvenuto nella sede del Ministero a Tirana.