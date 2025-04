Albania, la favola di Salvatore Mete: dal centro bellezza di Lamezia Terme alla finale di X Factor

Non ce l’ha fatta a laurearsi campione ma la sua vittoria l’aveva già conquistata prima ancora di diventare l’unico artista italiano a raggiungere la finale dell’edizione 2025 di X Factor Albania.

Salvatore Mete, 32 anni, hairstylist e proprietario del centro di bellezza Eden Hair and Beauty di Lamezia Terme, era riuscito col suo talento a incantare, puntata dopo puntata, il pubblico del noto talent show di Tvklan. Tanto da arrivare a giocarsi fino all’ultimo il titolo di campione.

Un percorso emozionante e ricco di sfide il suo. Salvatore conquista tutti durante le audition con una performance appassionata di “Mon Amour” di Slimane, ricevendo quattro “sì” unanimi dai giudici. Il calore del pubblico e il supporto dei giudici lo spinge a superare i bootcamp e a brillare nelle home visit, dove strega Young Zerka con la sua interpretazione di “Never Enough” dal musical The Greatest Showman.

Anche in finale il cantante italiano non tradisce le attese. Per lui l’ovazione del pubblico e un ricordo che rimarrà per sempre. Al traguardo finale la vittoria va alla cantante albanese Rigersa Loka ma questo, si potrebbe dire, è quasi solo un dettaglio.

Salvatore continua a vivere un periodo particolarmente significativo per la sua carriera. Dopo anni di studio presso RC Voce Produzione, seguito dalla vocal coach Cecilia Cesario e da Rosario Canale, infatti, ha anche pubblicato il singolo “I Love my Life”, scritto dall’artista Mr. Animal, disponibile su tutte le piattaforme digitali e inserito nella compilation “Hit mania dance”.