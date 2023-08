Albania, l’ambasciatore Bucci e il caso degli italiani scrocconi

Il primo a raccontare l’episodio è stato il premier albanese Edi Rama: “Sui media albanesi – ha detto parlando alla Stampa – non si parlava d’altro che di un gruppo di italiani scappati da un ristorante a Berat senza pagare. Il proprietario ha minimizzato. Quando l’ho raccontato a Giorgia Meloni tutti ridevano. Lei ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore Fabrizio Bucci : vada a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italianon può perdere il rispetto così”. La storia è stata confermata con il comunicato “ordinato” dalla premier, dall’ambasciata italiana a Tirana. Il conto degli scrocconi, più precisamente, ammontava a 8.451 lek, cioè a circa 80 euro. “Su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – si legge nella nota – abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat”. Una comunicazione un po’ surreale, con tanto di considerazione densa di orgoglio nazionale: “Gli italiani – scrive ancora l’ambasciata – rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano“. C’era tutto e anche di più in questa nota ufficiale, ma non il dettaglio fondamentale: questa cena chi l’ha pagata? Chi ha lavato l’onta nazionale? L’ambasciata e quindi i cittadini che, quota parte per quanto minima, contribuiscono al budget dell’ufficio diplomatico? Oppure l’ambasciatore, di tasca sua? Alla fine l’ambasciata italiana – mentre la polemica montava – ha dovuto affrettarsi a precisare che il pagamento al ristorante “è stato liquidato con fondi personali della Presidente Meloni per il tramite dell’Ambasciata, che si è limitata ad effettuare materialmente il versamento”. In sostanza Palazzo Chigi – che è la fonte di reddito della capa del governo, per definizione – avrebbe allungato questi 80 euro all’ambasciatore.