Albania, l’italiana Inc si aggiudica la realizzazione della ferrovia Tirana-Durazzo

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha annunciato il vincitore del bando di gara per la costruzione della ferrovia Tirana-Durazzo, in Albania. L’azienda italiana Inc spa, con base a Torino, si e’ aggiudicata il contratto la realizzazione del progetto ferroviario Tirana-Durazzo-Rinas. Il progetto fa parte del Corridoio Mediterraneo ed e’ stato approvato nel 2016 con l’obiettivo di riabilitare il collegamento ferroviario di circa 34 chilometri tra la capitale albanese Tirana e la citta’ costiera di Durazzo. Il progetto comprende inoltre la costruzione di circa 5 chilometri di nuova linea ferroviaria tra Tirana e l’aeroporto di Rinas. Il costo totale del progetto e’ di 92,1 milioni di euro, di cui 35,5 milioni di euro di sovvenzioni sono coperti dal Quadro finanziario per gli investimenti nei Balcani occidentali (Wbif) e 36,9 milioni di euro sono coperti da prestito Bers, mentre il resto sara’ finanziato dal governo albanese. Secondo l’annuncio ufficiale della Bers, le tre societa’ che hanno presentato offerte sono state: l’indiana Sts-Kalpataru per 92,29 milioni di euro, la cinese Sinohydro-Eeb per 92,53 milioni di euro e l’italiana Inc con la migliore offerta per 69,7 milioni di euro.