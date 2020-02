Albania, missione dell’Università del Salento: aperta la strada alla collaborazione accademica

Gettare le basi per una collaborazione accademica con alcune delle più interessanti realtà universitarie albanesi e avviare il dialogo con importanti attori istituzionali. Con questi obiettivi il rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, la delegata alla Proiezione internazionale, Rosita D’Amora, e il delegato agli Affari legali, Francesco Tuccari, si sono recati nei giorni scorsi in Albania per un fitto programma di incontri che hanno riguardato anche l’Ambasciata Italiana, il Ministero dell’Educazione Sport e Giovani, l’Istituto Italiano di Cultura e la Camera di Commercio di Tirana. “La visita in Albania ha per il nostro Ateneo e per il nostro territorio un elevato valore strategico”, sottolinea il Rettore, “sia per l’importanza in sé di questo Paese, sia per il ruolo che può assolvere come ponte verso i Paesi limitrofi – in primo luogo Macedonia, Kosovo e Montenegro – e la più ampia regione adriatico-ionica. Il processo di internazionalizzazione dell’Università del Salento non può che partire dall’aprire un dialogo costruttivo con le Università e le economie di questa regione, proponendo il nostro Ateneo come nodo strategico capace di interconnettere la dimensione regionale con quella globale”.

Il primo incontro è stato con la Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, Alessandra Bertini Malgarini, con la quale è stato concordato un ampio programma di collaborazione che troverà attuazione a partire dal mese di aprile, quando UniSalento parteciperà alla fiera “Studiare in Italia”: si tratta di un evento al quale da anni partecipano decine di Atenei italiani e che dunque, da quest’anno, vedrà anche la presenza dell’Ateneo salentino. Visita poi all’università privata Polis University, che vanta relazioni internazionali oltre i confini europei: al centro dei colloqui la possibilità di sviluppare azioni di students and staff exchange e progetti congiunti nel campo degli environmental studies, della circular economy e del development planning. L’impegno in questo caso è stato quello di creare un gruppo di lavoro congiunto per portare avanti queste collaborazioni e firmare ad aprile un memorandum of understanding. Analogo tenore hanno avuto gli incontri con il Tirana Business University College, piccola Università privata che ha chiesto di essere sostenuta nello sviluppo di iniziative formativo-consulenziali nell’ambito del turismo sostenibile, e con la Metropolitan University of Tirana, interessata a sviluppare collaborazioni didattico-scientifiche nell’ambito dell’ingegneria, del management e del turismo, ma anche a un supporto gestionale per sviluppare i propri incubatori. Proficui anche gli incontri presso l’Ambasciata d’Italia con la dottoressa Carlotta D’Amico; con il Sindaco della Città di Argirocastro (Patrimonio Unesco) Flamur Golemi; con il Rettore dell’Università di Argirocastro Bektashi Mema, il quale ha auspicato che UniSalento divenga partner strategico per lo sviluppo dell’ateneo albanese e del suo territorio. Al Ministero dell’Educazione Sport e Giovani la delegazione UniSalento è stata ricevuta dal vice Ministro con delega all’Università Oltion Rrumbullaku: “Un incontro molto produttivo”, racconta il Rettore, “anche perché ci è stato chiesto di collaborare con il ministero all’elaborazione della Smart Specialization Strategy e di supportarne le attività di valorizzazione del patrimonio archeologico dell’Alto Medioevo”.