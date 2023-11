Albania pubblica l’intesa con Italia: 16,5 mln per rimborso spese

Roma, 8 nov. (askanews) – Il governo albanese ha pubblicato sul proprio sito Internet il testo completo – compresi i due allegati – dell’accordo con il governo italiano per la realizzazione di due centri per migranti.

L’allegato 2 prevede, tra le altre cose, che “entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del protocollo, la parte italiana accredita” a titolo “di anticipo o di incameramento dei rimborsi, l’importo di 16,5 milioni di euro” per “il primo anno di attuazione del protocollo”. Previsto anche che “entro 90 giorni dall’entrata in vigore del protocollo la parte italiana apre presso una banca di secondo livello, operante nella Repubblica d’Albania, un conto corrente dedicato esclusivamente al deposito delle risorse relative al fondo di garanzia” per il pagamento delle spese sostenute dall’Albania.