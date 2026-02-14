Albergatori, alla Stazione Marittima di Napoli c’è HospitalitySud: ecco il programma

Alla Stazione Marittima di Napoli la settima edizione di HospitalitySud, giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, una occasione di incontro professionale con titolari, manager, impiegati e consulenti di hotel, resort, dimore storiche, agriturismi, villaggi, camping, bed & breakfast, affittacamere, case vacanza per le aziende che si occupano di forniture e di servizi.

La conferenza di apertura, giovedì 19 febbraio alle 10, moderata dal Direttore de Il Mattino Vincenzo Di Vincenzo, si aprirà con i saluti di Teresa Armato Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Comune di Napoli e Ugo Picarelli Fondatore e Direttore HospitalitySud e la presentazione della ricerca “Napoli città turistica nella governance regionale e nel sistema Paese” a cura di SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno del Gruppo Intesa Sanpaolo; interverranno Costanzo Jannotti Pecci Presidente Unione Industriali Napoli, Costanzo Iaccarino Presidente Federalberghi Campania, Vincenzo Schiavo Presidente Confesercenti Campania e, a seguire, Napoli Salerno Airports Gesac SpA e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. In occasione della conferenza di apertura si svolgerà la tavola rotonda “Il ruolo delle unicità territoriali nella costruzione dell’esperienza hospitality”, in collaborazione con la Fondazione Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e provincia e con ADI Associazione per il Disegno Industriale della Campania, con il confronto tra i professionisti del contract arredo (Grazia Torre Presidente della Fondazione e Antonella Venezia Presidente ADI Campania), gli albergatori e le destinazioni turistiche della provincia di Napoli, al fine di condividere best practices, favorire la collaborazione e dare risoluzione alle sfide dell’ospitalità. La tavola rotonda vuole esplorare l’ospitalità non come prodotto isolato, ma come esperienza immersa nella ricchezza del territorio, capace di trasformare la visita in un percorso esperienziale riconoscibile e vantaggioso per le imprese ricettive e per l’economia locale. Conclude Vincenzo Maraio Assessore al Turismo e alla Promozione del territorio della Regione Campania ed è stato invitato Gaetano Manfredi Sindaco di Napoli. Nel corso dei lavori sarà conferito il Premio “Napoli per il turismo”, dedicato agli imprenditori alberghieri della città e della provincia che si sono contraddistinti con i loro investimenti.

HospitalitySud propone un ricco programma, due giornate di confronto e approfondimento dedicate ai grandi temi che stanno ridisegnando il futuro dell’ospitalità: innovazione tecnologica, sostenibilità, design, governance dei territori, valorizzazione delle professionalità e sviluppo turistico.

La prima giornata, giovedì 19 febbraio, darà spazio all’innovazione digitale applicata all’hospitality, con lo speech “AI receptionist risponde al telefono con voce naturale in 6 lingue 24/7 e invia preventivi via email in automatico” (ore 11.30), a cura di Aim Solutions, che presenterà AiDA (Artificial Intelligence Digital Agent), soluzione tecnologica per supportare hotel e strutture ricettive nell’automatizzazione delle attività di informazione e prenotazione. A seguire, “Act like an OTA: le vendite dirette a un nuovo livello. AI applicata a pricing e booking journey” (ore 12.00), a cura di Blastness, che approfondirà l’utilizzo dei dati e dell’AI per potenziare le strategie di vendita diretta, il revenue management e l’esperienza di prenotazione.

Il convegno “Bioarchitettura, design e benessere: la forza attrattiva della sostenibilità” a cura di ADI Campania – Associazione per il Disegno Industriale e Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Napoli (ore 13.00), metterà al centro una visione integrata della progettazione sostenibile, dove architettura, design e innovazione dialogano per generare benessere reale e duraturo. Dalle strategie di turismo sostenibile ai materiali sani, dagli impianti efficienti alla progettazione illuminotecnica, dal design outdoor al colore come strumento di ben-essere: un confronto multidisciplinare che mostra come la sostenibilità non sia un vincolo, ma una potente leva culturale ed economica. Un’occasione di condivisione e crescita che conferma il ruolo chiave di bioarchitetti ed ecodesigner nella costruzione di ambienti più sani, inclusivi e responsabili.

Nel pomeriggio, la conferenza “Cultura dell’ospitalità e valorizzazione delle professionalità: un patrimonio da tutelare” (ore 15.00), a cura di FIAPOR Solidus Turismo, con al centro il capitale umano come elemento strategico per la crescita dell’hospitality. Al termine, la terza edizione del Premio “Castellano-Guglielmo” (ore 16.45), il riconoscimento intitolato a due importanti personalità dell’hotellerie campana, Gaetano Castellano e Michele Guglielmo, che dal 2024 premia i migliori under 35 che lavorano nell’ambito dell’ospitalità in collaborazione con le delegazioni campane di ADA Associazione Direttori Albergo, AIBES Associazione Italiana Barmen e Sostenitori, AIH Associazione Italiana Housekeeper, AIS Associazione Italiana Sommelier, AMIRA Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi, FIC Federazione Italiana Cuochi, “Le Chiavi d’Oro” FAIPA Federazione delle Associazioni Italiane dei Portieri d’Albergo.

La giornata si chiuderà con “Gli effetti positivi del turismo e prospettive di sviluppo” (ore 17.00), a cura di Host Italia – sezione di Napoli, una riflessione sul ruolo delle amministrazioni locali, dei professionisti e degli operatori nella costruzione di un turismo capace di generare valore economico, sociale e culturale.

La seconda giornata, venerdì 20 febbraio, si aprirà con l’analisi delle dinamiche di mercato nello speech “Scopriamo le nuove tendenze di mercato partendo dai dati del 2025” (ore 12.00), a cura di Blastness, dedicata all’interpretazione dei trend e degli scenari futuri del settore.

Seguirà “Il cartello dell’accoglienza: ospitalità, turismo, ristorazione” (ore 14.00), a cura di AMIRA Napoli Campania, che affronterà il tema del rilancio del turismo attraverso programmazione, qualità dei servizi e tutela dell’accoglienza.

A seguire, la conferenza “Sostenibilità e overtourism: governare i flussi per la tutela dei territori” (ore 16.00), a cura della Commissione Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, confronto tra istituzioni, mondo accademico e operatori sui modelli di sviluppo delle destinazioni, la gestione dei flussi turistici, l’economia del mare, il marketing sostenibile, la mobilità e il risanamento delle imprese turistiche.

Ampio spazio sarà riservato all’extralberghiero (dalle ore 16.00) con gli interventi a cura di ABBAC Associazione B&B Affittacamere e Case vacanze Rete Nazionale Extralberghiera, dedicati ai nuovi regolamenti urbanistici, agli aspetti fiscali, ai finanziamenti e alle prospettive di sviluppo: “Extralberghiero, vincoli e opportunità per le città e i territori. Le varianti urbanistiche e nuovi regolamenti comprimono il settore”, “Novità 2026: locazioni turistiche imprenditoriali e altri aggiornamenti fiscali della normativa del turismo”, “I finanziamenti pubblici e agevolati per le strutture ricettive extralberghiere”, “Universal Design: indirizzi e interventi tra accessibilità e sostenibilità”.

Il Focus “Sala, Bar e Cucina” per le due giornate si articolerà in dimostrazioni, degustazioni, formazione, a cura di AMIRA Napoli-Campania (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi), con il patrocinio di FIAPOR Solidus Turismo “I Professionisti dell’Ospitalità” e in collaborazione con AIBES Campania (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori), AICAF (Accademia Italiana Maestri del Caffè), AIFBM (Associazione Italiana Food & Beverage Manager), AIS Campania-Napoli (Associazione Italiana Sommelier), APCN (Associazione Provinciale Cuochi Napoli): ore 10 “La storia del caffè, la sua degustazione e le bevande alternative a base di caffè”, ore 11 “La figura del Water Sommelier”, ore 12 “Il Galateo a tavola, il portamento e gli stili di servizio”, ore 14 “Lo spreco alimentare: come evitarlo e dimostrazioni culinarie”, ore 15 Bar Show con l’elaborazione di un cocktail, ore 16 “La figura del Sommelier” – Degustazione di vini, ore 17 “Hotel di lusso: i dettagli di un’accoglienza impeccabile che fanno sentire speciali”.

HospitalitySud avrà luogo presso la Stazione Marittima, giovedì 19 e venerdì 20 febbraio dalle ore 10 alle 19, con un salone espositivo al quale partecipano le aziende top nella loro area merceologica e un programma di 30 tra incontri e seminari con 100 relatori.

Gli addetti ai lavori, per visitare il salone espositivo, incontrare le aziende, partecipare ai seminari di aggiornamento e di formazione e agli incontri professionali, avranno accesso gratuito, anche con la possibilità di preregistrarsi attraverso la piattaforma Eventbrite: https://hospitalitysud2026.eventbrite.it/