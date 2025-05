Albergo dei Poveri, parte “Futuro quotidiano al Rap”

Parte ‘Futuro Quotidiano al Rap’, progetto curato da Laura Valente, direttrice artistica del Comitato delle Celebrazioni Napoli 2500, finanziato da Città Metropolitana di Napoli e realizzato da Knowledge of Society. L’iniziativa, annunciata dal Comune di Napoli, trasforma il Real Albergo dei Poveri in un laboratorio civico, culturale e creativo, aperto alla partecipazione attiva delle nuove generazioni. L’obiettivo è raccogliere 2500 proposte per la Napoli del 2050 attraverso un percorso pubblico di ascolto, memoria, narrazione e progettazione, che valorizza il contributo dei giovani e costruisce un dialogo tra passato e futuro, cittadini e istituzioni. “Futuro Quotidiano” si articola in tre ambiti tematici: Radici, dedicato alla ‘mappatura emotiva’ dei quartieri e all’esplorazione dell’identità cittadina; Visioni, con laboratori di scrittura creativa, traduzione e incontri intergenerazionali sulla Costituzione e sul Manifesto di Ventotene che culmineranno in uno spettacolo aperto al pubblico; Impegno, tema focalizzato sulla progettazione partecipata di azioni civiche in chiave inclusiva e sostenibile. Sono aperte le iscrizioni ai primi due laboratori che si terranno presso il Real Albergo dei Poveri: Scrittura narrativa, curato da Massimiliano Virgilio, per giovani dai 16 ai 35 anni. Si terrà ogni giovedì dal 15 maggio al 19 giugno e dal 4 al 25 settembre 2025, dalle 15:30 alle 17:30. Napoli-Italia-Europa è rivolto invece a under 25 e si svolgerà ogni martedì da giugno a settembre 2025 nella fascia oraria 11:00-18:00. L’attività prevede anche una ‘restituzione’ artistica e teatrale dei testi fondativi della cittadinanza europea e italiana. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti (segreteria@progettazionekos. it). “Futuro Quotidiano al RAP” è promosso dal Comune di Napoli e dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del programma del Comitato Napoli 2500 in collaborazione con KoS e una rete di partner del mondo culturale, educativo e sociale.