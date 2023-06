Albero dei Visconti, ecco il menu per l’estate

“Un’occasione per crescere professionalmente attraverso uno scambio di opinioni”: le parole dello chef Luigi D’Antonio racchiudono il concept che è alla base dell’immagine dell’Albero dei Visconti presentata dallo chef, che di questo ristorante e pizzeria è il fondatore. “Dietro la presentazione del nuovo menu Estate 2023 – si legge in una nota – c’è un concetto innovativo di pizza, e in generale di cibo, servito come elemento di condivisione in un equilibrio di sapori, temperature e assaggi disponendo di una varietà di fritti e dessert di alta qualità. Un menu selezionato e studiato nel segno della massima qualità e conoscenza della materia. Il risultato è una pizza concettualmente nuova soprattutto dal punto di vista del gusto che spazia attraverso diversi impasti: pizza al forno, fritta al forno, pan brioche farcito e pizza in padellino. Nuove frontiere raggiunte da L’Albero dei Visconti per riformulare la classica proposta di pizza ispirandosi alle nuove proposte che stanno rivoluzionando il mercato gastronomico ma soprattutto per differenziarsi nel segno di una grande innovazione senza rinunciare alla qualità propria della tradizione”. Insomma, “il nuovo menu offre agli ospiti dell’Albero dei Visconti una vera e propria “esperienza” nel mondo dei sapori che è il risultato di tanta sperimentazione, ricerca ma soprattutto della Dedizione, concentrazione e costanza che hanno caratterizzato lo chef e il suo team.

Atmosfere accoglienti e mood originali creano lo spazio ideale per gustare la pizza e altri piatti in un contenitore ricercato e curato fin nei minimi dettagli nel segno del design”.

“L’obiettivo è unire qualità, healthy, innovazione e gusto – afferma D’Antonio –. La nostra proposta è rappresentata dalla pizza con diversi impasti, quella tradizionale e la degustazione di fritti e dessert con ingredienti di altissima qualità”.

